Jose Mourinho, Real Madrid orta sahasını güçlendirmek için Dortmund yıldızını seçti

·198·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid orta sahasını güçlendirmek için Dortmund yıldızını seçti

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın orta sahasını yeniden yapılandırmak ve enerji katmak amacıyla Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha'yı değerlendiriyor. Portekizli çalıştırıcı, Almanya milli takım oyuncusunun oyun tarzına büyük ilgi gösteriyor ve onu Bernabeu'daki yaratıcılığı artırmak için en uygun aday olarak görüyor. Goal.com'un haberine göre .

Sky Sport'un verdiği bilgilere göre, Jose Mourinho 25 yaşındaki futbolcunun transfer olanakları hakkında şimdiden ilk sorgulamaları yaptı. Bundesliga'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Nmecha, fiziksel durumu ve oyunu yönetme becerisiyle Madrid kulübü teknik ekibinin ilgisini çekti.

Transfer yarışında sert rekabet

Ancak "Kraliyet Kulübü"nün bu transfer yolunda ciddi engellerle karşılaşacağı kesin. İngiltere Premier League'in iki devi Manchester City ve Manchester United da futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek amacıyla bu yetenekli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Buna rağmen, Borussia Dortmund kulübü müzakerelerde oldukça üstün bir konuma sahip. Kulüp yönetimi, bu yılın başında Felix Nmecha ile 2030 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak, oyuncunun düşük bir bedelle satılma ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu durum, Dortmund'a her türlü pazarlıkta kendi şartlarını dayatma imkanı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Nmecha'nın sözleşmesinde 70 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor, ancak bu madde ancak 2027 yazından itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla, mevcut transfer döneminde futbolcuyu satın almak isteyen kulübün, bu rakamın çok üzerinde astronomik bir teklif yapması gerekecek.

Bellingham'ın halefinden takım liderliğine

Nmecha, 2023 yılında 30 milyon avro karşılığında Wolfsburg'dan Dortmund'a katılmıştı. Başlangıçta Jude Bellingham'ın yerini doldurması beklenirken, bugün itibarıyla takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. "Sarı-siyahlar" formasıyla 112 maça çıkan oyuncu, 13 gol ve 8 asist gerçekleştirdi.

Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, futbolcunun gelişimini yüksek takdirle karşıladı: "Felix doğru yönde gelişiyor. O, orta sahamızın metronomu; oyunumuzu yönetiyor ve takıma liderlik ediyor. Ona çok ihtiyacımız var", diye belirtti.

Goal.com'un haberine göre, Felix Nmecha önümüzdeki sezondan itibaren Dortmund kulübünün en çok kazanan futbolcularından biri olacak. Bu durum, Real Madrid ve İngiliz kulüpleri için transfer sürecinin sadece mali açıdan değil, diplomatik açıdan da oldukça karmaşık geçeceğine işaret ediyor.

Real MadridJose MourinhoFelix NmechaBorussia DortmundTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Josko Gvardiol, City ile uzun vadeli yeni sözleşme imzaladıJosko Gvardiol, City ile uzun vadeli yeni sözleşme imzaladıBugün, 20:08Ilia Topuria, Justin Gaethje'ye karşı aldığı yenilginin ardından ilk açıklamasını yaptıIlia Topuria, Justin Gaethje'ye karşı aldığı yenilginin ardından ilk açıklamasını yaptıBugün, 19:59Rodri rakip taktiğinden memnun değil: İspanya 2026 Dünya Kupası açılışında puan kaybettiRodri rakip taktiğinden memnun değil: İspanya 2026 Dünya Kupası açılışında puan kaybettiBugün, 19:53Anvar Anvarov İsviçre'deki Uluslararası Turnuvada Altın Madalya KazandıAnvar Anvarov İsviçre'deki Uluslararası Turnuvada Altın Madalya KazandıBugün, 19:52Manchester City, Josko Gvardiol ile sözleşmeyi 2031'e kadar uzatıyorManchester City, Josko Gvardiol ile sözleşmeyi 2031'e kadar uzatıyorBugün, 19:13İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 40 yaşındaki Vozinha için unutulmaz bir geceye dönüştüİspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 40 yaşındaki Vozinha için unutulmaz bir geceye dönüştüDün, 18:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı