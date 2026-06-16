Jose Mourinho, Real Madrid orta sahasını güçlendirmek için Dortmund yıldızını seçti

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın orta sahasını yeniden yapılandırmak ve enerji katmak amacıyla Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha'yı değerlendiriyor. Portekizli çalıştırıcı, Almanya milli takım oyuncusunun oyun tarzına büyük ilgi gösteriyor ve onu Bernabeu'daki yaratıcılığı artırmak için en uygun aday olarak görüyor. Goal.com'un haberine göre .

Sky Sport'un verdiği bilgilere göre, Jose Mourinho 25 yaşındaki futbolcunun transfer olanakları hakkında şimdiden ilk sorgulamaları yaptı. Bundesliga'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Nmecha, fiziksel durumu ve oyunu yönetme becerisiyle Madrid kulübü teknik ekibinin ilgisini çekti.

Transfer yarışında sert rekabet

Ancak "Kraliyet Kulübü"nün bu transfer yolunda ciddi engellerle karşılaşacağı kesin. İngiltere Premier League'in iki devi Manchester City ve Manchester United da futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek amacıyla bu yetenekli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Buna rağmen, Borussia Dortmund kulübü müzakerelerde oldukça üstün bir konuma sahip. Kulüp yönetimi, bu yılın başında Felix Nmecha ile 2030 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak, oyuncunun düşük bir bedelle satılma ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu durum, Dortmund'a her türlü pazarlıkta kendi şartlarını dayatma imkanı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Nmecha'nın sözleşmesinde 70 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor, ancak bu madde ancak 2027 yazından itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla, mevcut transfer döneminde futbolcuyu satın almak isteyen kulübün, bu rakamın çok üzerinde astronomik bir teklif yapması gerekecek.

Bellingham'ın halefinden takım liderliğine

Nmecha, 2023 yılında 30 milyon avro karşılığında Wolfsburg'dan Dortmund'a katılmıştı. Başlangıçta Jude Bellingham'ın yerini doldurması beklenirken, bugün itibarıyla takımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. "Sarı-siyahlar" formasıyla 112 maça çıkan oyuncu, 13 gol ve 8 asist gerçekleştirdi.

Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, futbolcunun gelişimini yüksek takdirle karşıladı: "Felix doğru yönde gelişiyor. O, orta sahamızın metronomu; oyunumuzu yönetiyor ve takıma liderlik ediyor. Ona çok ihtiyacımız var", diye belirtti.

Goal.com'un haberine göre, Felix Nmecha önümüzdeki sezondan itibaren Dortmund kulübünün en çok kazanan futbolcularından biri olacak. Bu durum, Real Madrid ve İngiliz kulüpleri için transfer sürecinin sadece mali açıdan değil, diplomatik açıdan da oldukça karmaşık geçeceğine işaret ediyor.