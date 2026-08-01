Akıllı telefondaki dikkat dağıtıcı uygulamalar için fiziksel bir kilitleme cihazı geliştirildi

·43·Teknoloji
Akıllı telefondaki dikkat dağıtıcı uygulamalar için fiziksel bir kilitleme cihazı geliştirildi

Dijital teknolojiler ve sosyal medya çağında, ekran başında geçirilen süreyi kontrol etmek giderek zorlaşıyor. Basit uygulamalar ve bildirimler genellikle irade gücüne dayandığı için beklenen sonucu vermez ve onları görmezden gelmek kolaydır. ixbt.com'a göre, bu sorunu kökten çözmeyi amaçlayan Autonomous Key adlı yeni bir cihaz tanıtıldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu yeni cihaz sadece bir yazılım değil, tamamen fiziksel bir yaklaşım üzerine kurulu bir NFC anahtarıdır. Özel bir uygulama ile eşleşerek kullanıcının en çok zamanını alan ve dikkatini dağıtan programları kilitlemesini sağlar. Sonuç olarak, kısıtlamayı aşmak için basit bir düğmeye basmak yetmez, akıllı telefonda fiziksel bir anahtarın taranması gerekir.

Fiziksel engel ve avantajları

Cihazın ana fikri, kullanıcının kendi kendini frenlemesine güvenmemeye dayanmaktadır. NFC anahtarı başka bir odaya, iş yerine veya spor salonuna bırakılabilir. Bu, Instagram veya TikTok gibi uygulamaları açma yönündeki bilinçsiz dürtüyü, ek çaba gerektiren bilinçli bir karara dönüştürür. Her oturum en fazla 60 dakika sürebilir, ardından uygulamalar otomatik olarak tekrar kilitlenir.

Piyasada mevcut olan Blok, Unpluq ve Brick gibi alternatifler arasında Autonomous Key, uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Sadece 9 dolar fiyat etiketine sahip olan bu cihaz, rakiplerinden birkaç kat daha ucuzdur. Örneğin Brick anahtarı 59 dolardır ve uyku modu gibi ek fonksiyonlara sahip olsa da, yeni cihaz temel görevleri tamamen yerine getirir ve fazladan masraf gerektirmez.

Teknik imkanlar ve yapay zeka analizi

Kompakt boyutlu üç inçlik anahtar, Android 8.0 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonları ile iOS 15 ve üzeri sürüme sahip iPhone cihazlarını desteklemektedir. Ayrıca, beraberindeki uygulama yapay zeka yardımıyla kullanıcı alışkanlıklarını analiz eder.

Yapay zeka aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  • Dikkat dağıtıcı uygulamaların hangi sıklıkta kilit açtığını takip eder
  • Programların ne kadar süre açık kaldığını kaydeder
  • Sosyal medyalara en çok hangi saatte başvurduğunu belirler
İlginçtir ki, yapay zeka kullanıcı alışkanlıklarını mizahi ve sert bir dille özetler. Eğer anahtar kilidi açıldıktan hemen sonra tekrar kilitlenirse, anahtarın yeterince uzağa konulmadığını vurgulayarak onu daha uzak bir yere saklamayı tavsiye eder. Ayrıca ek fonksiyonlar veya abonelik ücretleri bulunmamaktadır.

Tek bir anahtarı birden fazla telefonla eşleştirmek mümkündür; bu, aileler veya birden fazla cihaz kullananlar için pratik bir çözümdür. Ancak test sürecinde NFC taramasının bazen birkaç deneme gerektirdiği tespit edildi; bu nedenle gün içinde sık sık açılması gereken mesajlar veya e-posta gibi önemli uygulamalar için kullanılması tavsiye edilmez.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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