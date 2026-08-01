NASA ve özel şirketler Ay'da üsler kurmak için teknoloji geliştiriyor

·40·Teknoloji
NASA ve özel şirketler Ay'da üsler kurmak için teknoloji geliştiriyor

ABD'li Interlune ve Vermeer şirketleri, Dünya'nın doğal uydusunda gelecekteki üsler için alanları bağımsız olarak hazırlayabilecek otonom inşaat makineleri yaratmak amacıyla iş birliklarını genişletti. ixbt.com'un haberine göre, bu benzersiz robotik sistemin 2028 yılında Ay'a gönderilmesi planlanıyor ve bunun uzay altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mühendisler özel bir kompleks geliştirerek bunu doğrudan bir Ay aracına (lunokhod) entegre etmeyi planlıyor. Söz konusu teknik; yüzeyi temizleme, toprağı düzleme ve gelecekte uzay araçlarının inişi ile çeşitli yapıların inşası için mükemmel alanlar hazırlama görevlerini yerine getirecektir. Uzmanlar, bu ekipmanı önce Dünya koşullarında test etmeyi, ancak sonrasında doğrudan Ay'daki görevlere dahil etmeyi öngörüyor.

Ekstrem koşullar ve otonomluk

Ay yüzeyindeki aşırı zorlu koşullar, proje yazarlarından benzersiz çözümler talep etmektedir. Özellikle cihazın, son derece aşındırıcı özelliklere sahip Ay tozuna, ani sıcaklık değişimlerine ve Dünya ile olan iletişimdeki belirgin gecikmelere dayanması gerekmektedir. Tam da bu nedenle teknoloji, insanın doğrudan katılımı olmaksızın neredeyse tamamen otonom modda çalışmak üzere tasarlanmaktadır.

Şirketler bu konuda belirli bir deneyime de sahip olup, 2025 yılının Mayıs ayında tam ölçekli bir Ay ekskavatörünün prototipini sunmuştu. Bu test, konseptin fizibilitesini tamamen doğruladı. Bundan sonra proje, artık gerçek uzay misyonları için tasarlanmış profesyonel ekipman yaratma aşamasına başarıyla geçti.

Gelecekteki beklentiler ve gezegenler arası plan

Interlune CEO'su Rob Meyerson'ın belirttiği üzere, otonom inşaat teknolojileri ve malzeme taşıma sistemleri, Ay'da kalıcı bir altyapı oluşturmanın temeli haline gelecektir. Bu da kendi nöbetinde uzun vadeli üslerin kurulmasını ve gelecekte yerel kaynakların çıkarılması imkanlarını sağlayacaktır.

Söz konusu proje kapsamında geliştirilen gelişmiş ekipmanlar sadece Ay ile sınırlı kalmayacaktır. Gelecekte bunların Mars ve diğer gezegenlerde de madenlerin çıkarılması, büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve bilimsel araştırma çalışmalarının yürütülmesinde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir.

NASAAy ÜssüUzay TeknolojileriInterluneRobotik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıHonor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıBugün, 06:58Kaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıKaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıBugün, 06:23ABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıBugün, 05:51Snapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıSnapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıBugün, 05:21Ter analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiTer analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiBugün, 04:57Rogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatRogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatBugün, 03:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek