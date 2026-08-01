NASA ve özel şirketler Ay'da üsler kurmak için teknoloji geliştiriyor

ABD'li Interlune ve Vermeer şirketleri, Dünya'nın doğal uydusunda gelecekteki üsler için alanları bağımsız olarak hazırlayabilecek otonom inşaat makineleri yaratmak amacıyla iş birliklarını genişletti. ixbt.com'un haberine göre, bu benzersiz robotik sistemin 2028 yılında Ay'a gönderilmesi planlanıyor ve bunun uzay altyapısının geliştirilmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mühendisler özel bir kompleks geliştirerek bunu doğrudan bir Ay aracına (lunokhod) entegre etmeyi planlıyor. Söz konusu teknik; yüzeyi temizleme, toprağı düzleme ve gelecekte uzay araçlarının inişi ile çeşitli yapıların inşası için mükemmel alanlar hazırlama görevlerini yerine getirecektir. Uzmanlar, bu ekipmanı önce Dünya koşullarında test etmeyi, ancak sonrasında doğrudan Ay'daki görevlere dahil etmeyi öngörüyor.

Ekstrem koşullar ve otonomluk

Ay yüzeyindeki aşırı zorlu koşullar, proje yazarlarından benzersiz çözümler talep etmektedir. Özellikle cihazın, son derece aşındırıcı özelliklere sahip Ay tozuna, ani sıcaklık değişimlerine ve Dünya ile olan iletişimdeki belirgin gecikmelere dayanması gerekmektedir. Tam da bu nedenle teknoloji, insanın doğrudan katılımı olmaksızın neredeyse tamamen otonom modda çalışmak üzere tasarlanmaktadır.

Şirketler bu konuda belirli bir deneyime de sahip olup, 2025 yılının Mayıs ayında tam ölçekli bir Ay ekskavatörünün prototipini sunmuştu. Bu test, konseptin fizibilitesini tamamen doğruladı. Bundan sonra proje, artık gerçek uzay misyonları için tasarlanmış profesyonel ekipman yaratma aşamasına başarıyla geçti.

Gelecekteki beklentiler ve gezegenler arası plan

Interlune CEO'su Rob Meyerson'ın belirttiği üzere, otonom inşaat teknolojileri ve malzeme taşıma sistemleri, Ay'da kalıcı bir altyapı oluşturmanın temeli haline gelecektir. Bu da kendi nöbetinde uzun vadeli üslerin kurulmasını ve gelecekte yerel kaynakların çıkarılması imkanlarını sağlayacaktır.

Söz konusu proje kapsamında geliştirilen gelişmiş ekipmanlar sadece Ay ile sınırlı kalmayacaktır. Gelecekte bunların Mars ve diğer gezegenlerde de madenlerin çıkarılması, büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve bilimsel araştırma çalışmalarının yürütülmesinde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir.