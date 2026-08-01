Barcelona İsveçli kanat oyuncusunun geleceği konusunda kararsız

·52·Spor
Barcelona İsveçli kanat oyuncusunun geleceği konusunda kararsız

Yaz transfer döneminin kapanmasına sadece bir ay kala Barcelona, kadrosunu fazlalık oyunculardan arındırma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Katalan ekibinde önümüzdeki haftalarda yeni bir takım bulması gereken birçok oyuncu bulunuyor ve bunların arasında İsveçli yetenekli kanat oyuncusu Roony Bardghji'nin durumu en karmaşık ve tartışmalı olanı. Bu durum, kulüp yönetimi ve teknik heyet için transfer pazarındaki en büyük baş ağrılarından birine dönüştü. Goal.com'un haberine göre,

Sport gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsveçli futbolcunun hizmetine birçok Avrupa kulübü büyük ilgi gösteriyor ve masada çok sayıda teklif var. Ancak Katalan kulübü henüz bu tekliflerin hiçbirini kabul etme onayını vermiş değil. Sonuç olarak oyuncunun takımdan ayrılma süreci durma noktasına geldi ve taraflar anlaşmaya varmakta zorluk çekiyor.

Transfer müzakereleri ve tarafların planları

Kulüp yönetimi, takımın İngiltere'deki kampından dönmesini bekleyerek bu meseleyi kısa sürede çözmeyi amaçlıyor. Barcelona ile oyuncunun temsilcileri arasında transfer detaylarında anlaşmaya varılması birincil hedef olarak belirlendi. Katalanlar, futbolcuyu doğrudan satmayı öncelikli amaç olarak koyarken, aynı zamanda gelecekte geri satın alma maddesi eklenmesini talep ediyor.

Ancak futbolcunun kendi kişisel planları kulübünkilerden farklılık gösteriyor. Roony Bardghji transfer olmayı değil, kiralık olarak ayrılmayı tercih ediyor. Gelecek sezon tekrar kendi takımına dönmeyi umuyor. Sezon sonunda kulüp yönetimi futbolcuya yeni projede şansının sınırlı olacağını ve kendine yeni bir adres seçebileceğini açıkça belirtmişti.

Kadro rekabeti ve Marsilya seçeneğinin ortaya çıkışı

Yaz transfer döneminde yapılan hamleler, Bardghji'nin takımdaki geleceğinin olmadığını bir kez daha kanıtladı. Barcelona kanat hattını güçlendirmek amacıyla üç futbolcuyu — Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Bisseck — kadrosuna kattı. Bununla birlikte, şu anda harika bir form yakalayan Lamine Yamal ile aynı pozisyonda rekabet etmenin zorluğu nedeniyle İsveçli kanat oyuncusu geçtiğimiz dönemde neredeyse hiç süre bulamadı.

Yine de Roony Bardghji'nin kariyerine devam etmesi için yeterli seçenek mevcut. Son günlerde Fransa'nın Marsilya kulübü, İsveçli futbolcunun imzası için yarışta ana adaylardan biri haline geldi. Barcelona'nın ise önümüzdeki günlerde oyuncunun transferi hakkında nihai kararını vermesi bekleniyor.

BarcelonaRoony BardghjiTransferLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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