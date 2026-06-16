Suudi Arabistan ve Uruguay Arasında Mücadeleli Beraberlik

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın her karşılaşması, milyonlarca taraftara unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Turnuvanın en beklenmedik ve ilgi çekici gruplarından biri olan H Grubu'nda 1. tur maçları resmen sona erdi. Grubun ikinci dramatik karşılaşmasında, Asya kıtasının devlerinden Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Uruguay Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Şiddetli ve amansız geçen mücadele, iki takımın 1-1'lik skorla yenişememesiyle sonuçlandı.

Miami'de Drama: Al Amri'nin Golü ve Araujo'nun Cevabı

Miami şehrinde yer alan ve birçok tarihi maça tanıklık etmiş görkemli Hard Rock Stadium, özgün bir futbol şovuna ev sahipliği yaptı. Karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren her iki takımın karşılıklı tehlikeli ataklarıyla başladı:

Asyalıların Beklenmedik Darbesi: İlk yarının sona ermesine kısa bir süre kala, 41. dakikada Suudi Arabistan adına Al Amri, rakip savunmanın hatasını iyi değerlendirerek skoru açtı ve stadyumu ayağa kaldırdı.

Uruguay'ın İradesi: İkinci yarıda Latin Amerika temsilcileri dengeyi kurmak için tüm güçleriyle yüklendi. Nihayet, maçın son bölümlerinde, 80. dakikada yetenekli savunmacı Araujo, isabetli vuruşuyla takımını mağlubiyetten kurtaran gole imza attı.

Aşağıdaki resmi maç analiz tablosu aracılığıyla, Dünya Kupası 2026 1. turunda yer alan bu mücadelenin başlangıç kadrolarını ve gruptaki durumu detaylıca inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Resmi Aşama Maç Tarihi ve Stadyum Maç Sonucu ve Gol Atanlar Suudi Arabistan Milli Takımı Başlangıç Kadrosu Uruguay Milli Takımı Başlangıç Kadrosu Gruptaki 1. Tur İlk Maç Sonucu Dünya Kupası 2026, H Grubu

(1. Tur Maçı) 16 Haziran, Miami

Hard Rock Stadium Suudi Arabistan — Uruguay

1:1

(Al Amri 41 — Araujo 80) Al Owais, At Abdulhamid, At Tambakti, Al Amri, Al Harbi, Ash Shamat, Kanno, Al Haybari, Ad Dosari, Al Juvayr, Al Buraykan. Muslera, Varela, Cáceres, Olivera, Viña, Valverde, Ugarte, Bentancur, Araujo, Vinas, Nunes. İspanya — Yeşil Burun Adaları

0:0

(Turnuva debutanı puan aldı)

H Grubu'nda Tam Eşitlik ve Yüksek Heyecan

Bu karşılaşmanın ardından grupta gerçek bir eşitlik ve beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Hatırlatmak gerekirse, grubun ilk maçında Avrupa şampiyonu İspanya Milli Takımı, turnuvada ilk kez yer alan mütevazı Yeşil Burun Adaları ile golsüz (0-0) berabere kalarak ilk puanlarını kaybetti.

Böylece ilk tur sonunda H Grubu'ndaki dört milli takımın da 1'er puanı bulunuyor ve bir sonraki play-off aşamasına geçiş mücadelesi tamamen eşit şartlarda devam ediyor. İkinci turda taraftarları çok daha şiddetli ve amansız mücadelelerin beklediği şüphesiz!

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