Arjantin Milli Takımı: Lionel Messi İçin Son ve Kusursuz Dünya Kupası

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, kariyeri boyunca benzeri görülmemiş başarılara imza attı. Onun yönetimindeki "Albiceleste", 2021 Copa América, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América olmak üzere üst üste üç büyük turnuvayı kazanarak dünya futbolundaki hegemonyasını kurdu. Ancak 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, takımın önünde şampiyonluk unvanını korumak gibi oldukça zorlu bir görev var. Goal.com haber veriyor.

Tarihe göz attığımızda, Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanmanın çok nadir rastlanan bir olay olduğunu görüyoruz. Bu başarıyı en son 1962 yılında Brezilya kaydetmişti. Modern futbolda ise mevcut şampiyonların genellikle bir sonraki turnuvanın grup aşamasında başarısız olduğuna şahit oluyoruz. Goal.com analizlerine göre, Arjantin'in bu geleneği bozması için kadroda ciddi reformlar yapması gerekiyor.

Eski Nesil ve Yeni Kan İhtiyacı

Scaloni'nin başarılarının temeli kadro istikrarı oldu. Mevcut kadronun 17 oyuncusu Katar'daki şampiyonluk turnuvasında yer almıştı, 16'sı ise 2021'den beri takımla birlikte. Karşılaştırmak gerekirse, Brezilya veya İngiltere gibi devler son beş yılda kadrolarını neredeyse %60-70 oranında yeniledi. Arjantin'de ise birbirine kenetlenmiş, birbirini gözü kapalı tanıyan bir takım oluştu.

Ancak bu istikrarın olumsuz bir yanı da var: takım yaşlanıyor. Şu anda kadrodaki dokuz as oyuncu 30 yaşın üzerinde. Bunlar arasında Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul ve elbette efsanevi Lionel Messi var. 2026 Dünya Kupası sırasında Messi 39 yaşına girecek. Bu, onun kariyerindeki altıncı ve muhtemelen son Dünya Kupası olacak.

Lionel Messi için onurlu bir veda turnuvası organize etmek adına Scaloni'nin genç yeteneklere daha fazla güvenmesi gerekiyor. Takım sadece tecrübeye dayanmakla kalmamalı, sahada yüksek tempo yapabilen, hızlı ve güçlü gençleri entegre etmeli. Angel Di Maria gibi tecrübeli bir liderin ayrılışı, bu sürecin başlangıcı oldu.

2026 Dünya Kupası'nın 48 takımlı yeni formatı, Arjantin'in grup aşamasını daha kolay geçmesine olanak tanıyabilir. Ancak play-off'un belirleyici maçlarında fiziksel durum ve kadro derinliği ön plana çıkacaktır. Scaloni'nin "altın nesli" ile yeni yükselen genç yıldızlar arasında mükemmel bir denge kurması gerekiyor.

Özetle, Arjantin Milli Takımı'nın hedefi net: Lionel Messi dönemini bir Dünya Kupası daha ile taçlandırmak. Bunun için ise takımın oyun stilini yenilemesi ve genç yeteneklere ana rolleri vermekten korkmaması gerekiyor. Ancak bu yolla Brezilya'nın 60 yıllık rekorunu tekrarlayabilirler.