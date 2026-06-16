Manchester United, Crysencio Summerville transferinde beklenmedik adım attı

İngiltere ekibi Manchester United, transfer piyasasında beklenmedik bir hamle yaptı. "Kırmızı Şeytanlar", West Ham ve Hollanda milli takımının kanat oyuncusu Crysencio Summerville ile ilgilendiğini belirterek transfer için ilk teklifi gönderdi. Dünya Kupası'nın ilk aşamasında sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu, Manchester kulübü yönetiminin radarına girdi. Goal.com'un haberine göre.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United gözlemcileri 24 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu ve teknik kapasitesini uzun süredir takip ediyor. Hollandalı oyuncunun Japonya milli takımına karşı oynanan maçta (2:2) attığı gol, prestijini daha da artırdı. Old Trafford yönetimi, Summerville'in uluslararası arenadaki güven veren oyununun, onun Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir oyuncu olduğunun kanıtı olduğunu düşünüyor.

Rashford'un geleceği temel faktör olarak

Summerville'in transferi, büyük ölçüde takımın mevcut forveti Marcus Rashford ile ilgili duruma bağlı. Rashford'un 30 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olma ihtimali Pazartesi günü resmen sona erdi. Eğer İngiltere milli takım oyuncusu Manchester'da kalırsa, Summerville için yürütülen transfer çalışmaları durdurulabilir.

Manchester United yönetimi Marcus Rashford'u satmayı tercih ediyor ve oyuncunun sözleşmesinde Manchester City ile Liverpool dışındaki tüm kulüpler için geçerli olan 40 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu transfer gerçekleşirse, West Ham'ın kendi yıldızı için en az 50 milyon sterlin talep etmesi bekleniyor.

Teknik direktör Michael Carrick, Hollandalı kanat oyuncusunun sol kanattan merkeze kat etme yeteneğini ve hızını yüksek değerlendiriyor. Carrick'e göre Summerville, hücum hattını daha çeşitli ve tehlikeli hale getirebilir. Futbolcunun şu an Londra kulübüyle üç yıllık sözleşmesi bulunuyor ve bu durum müzakereleri zorlaştırabilir.

Öte yandan Manchester United, kadroyu güçlendirmek için diğer bölgelerde de aktif çalışmalar yürütüyor. Goal.com'un bilgisine göre kulüp, Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson transferini halletti. Ayrıca, menajer Jorge Mendes aracılığıyla West Ham'ın bir diğer yeteneği olan 21 yaşındaki Matheus Fernandes için de görüşmeler hızla devam ediyor.

Crysencio Summerville şu anda tüm dikkatini Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımının Dünya Kupası katılımına vermiş durumda. Futbolcu, play-off aşamasında da en iyi performansını sergileyerek transfer değerini daha da artırabilir.