Özbekistan ve Ürdün Dünya Kupası'nda Tarihi Debut Eşiğinde

Kuzey Amerika topraklarının ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, kıtamızın futbolseverleri için unutulmaz tarihi anlar sunuyor. Bu küresel futbol şöleni, Orta Asya ve Yakın Doğu halkları için özel bir önem taşıyor. Çünkü Asya kıtasının iki yeni, güçlü ve tutkulu temsilcisi olan Özbekistan ve Ürdün milli takımları, Dünya Kupası'na sadece bir izleyici veya sıradan bir katılımcı olarak değil, seslerini duyurmak ve dünya devlerine gerçek güçlerini göstermek için geliyorlar. Şu günlerde Amman ve Taşkent sokaklarında milli kahramanlardan büyük zaferler bekleniyor ve taraftarlar arasındaki bayram havası zirveye ulaşmış durumda.

Messi ve Ronaldo Öncesindeki İlk Ciddi Sınavlar

Dünya futbolunun efsaneleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı milli takımlarla yapılacak hayaldeki maçlardan önce, Asya debutantlarını tarihi ilk karşılaşmalar bekliyor. Çarşamba günü Ürdün milli takımı, Avrupa'nın güçlü temsilcisi Avusturya ile sahaya çıkacak; sonraki turlarda ise Cezayir ve güçlü Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Özbekistan milli takımı ise tarihi yürüyüşüne, Güney Amerika'nın en hırslı temsilcilerinden biri olan Kolombiya ile yapılacak oldukça sert bir mücadeleyle başlayacak. Ardından "Beyaz Kurtlar"ı, Portekizli yıldızlar ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımlarına karşı zorlu sınavlar bekliyor.

Ürdün ve Avusturya arasındaki mücadele, San Francisco'daki görkemli "Bay Area Stadium"da gerçekleşecek ve FIFA'nın bilet fiyatları için dinamik fiyatlandırma sisteminin büyük bir testi olacak. Ancak stadyumun ne kadar dolduğundan bağımsız olarak, Amman'daki ünlü "Prince Muhammad" caddesinde ve ülke genelindeki kahvehanelerde futbol tutkunları nedeniyle yer bulmak imkansız olacak. Benzer bir manzaranın Taşkent'teki pilavcılar ve eğlence mekanlarında da yaşanacağı kesin. Sadece Mexico City'nin ev sahipliği yapacağı Özbekistan - Kolombiya maçı, saat farkı nedeniyle ülkemizde sabah saatlerine denk gelecek.

Aşağıdaki organizasyonel ve sportif analiz tablosu aracılığıyla, Asya'nın iki debutant takımı olan Özbekistan ve Ürdün'ün 2026 Dünya Kupası grup aşaması rakiplerini ve teknik direktörlerini yakından tanıyabilirsiniz:

Debutant Milli Takım Adı Teknik Direktör ve Taktik Stil 1. Turdaki İlk Tarihi Rakip 2. ve 3. Turdaki Rakipler Odak Noktasındaki Ana Yıldız Futbolcular Hazırlık Maçlarındaki Son Sonuçlar Özbekistan

(Orta Asya'nın Gururu) Fabio Cannavaro

(Dünya Şampiyonu Kaptan) Kolombiya Milli Takımı

(Mexico City'de) • Portekiz

• Kongo DR • Abduqodir Husanov (Manchester City)

• Abbosbek Fayzullayev (Kanat) • Gabon (Galibiyet)

• Mısır (Galibiyet)

• Hollanda (2:3 Mağlubiyet) Ürdün

(Yakın Doğu Tutkusu) Jamol Sellami

(Sıkı 3-4-3 Taktiği) Avusturya Milli Takımı

(San Francisco'da) • Cezayir

• Arjantin • Musa At-Taamari (Rennes)

• Ali Olwan (Forvet) • İsviçre (1:4 Mağlubiyet)

• Kolombiya (0:2 Mağlubiyet)

Ürdün'ün İradesi ve Takım Ruhu

Ürdün milli takımı futbol dünyasında daha çok disipline, iradeye ve hızlı kontra ataklara dayanır. Doğrudur, takımın sembolü ve gol kralı Yazan Al-Naimat, dizinden aldığı ağır sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı. Ayrıca, elemelerde Umman kalesine üç gol atarak Dünya Kupası biletini garantileyen Ali Olwan da Şubat ayından beri resmi maçlarda yer almasa da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Takımın en parlak yıldızı ise Fransa'nın Rennes kulübünün orta saha oyuncusu Musa At-Taamari'dir. Hücumda Yazan'ın yerini 20 yaşındaki yetenek Odex Fahouri'nin alması bekleniyor.

Yakın zamanda İsviçre (1:4) ve Kolombiya'dan (0:2) alınan mağlubiyetler taraftarlarda biraz endişe yaratmış olsa da, milli takımda 179 maça çıkmış ünlü eski kaleci Amr Shofe, takımın play-off aşamasına çıkabilecek kapasitede olduğunu ve bu mağlubiyetlerin hatalar üzerinde çalışmak için iyi bir ders olduğunu vurguladı. 2023 Asya Kupası'nda Güney Kore'yi yenerek finale kadar yükselen iradeli Ürdün, bu kez de güçlü bir mücadeleye hazır.

"Beyaz Kurtlar"ın Tarihi Adımı ve Cannavaro Projesi

Özbekistan milli takımı tarihi bileti aldıktan sonra, teknik direktörlüğe 2006 Dünya Şampiyonu Fabio Cannavaro getirildi. Özbekistan kadrosunda Avrupa'da büyük deneyim kazanan yıldızlar da var. Özellikle Manchester City savunmacısı Abduqodir Husanov ve Türkiye'de yeteneklerini geliştiren 22 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, tüm dünya scoutlarının dikkat merkezinde olacak.

Takımımız son hazırlık maçında güçlü Hollanda'ya karşı (1:2) sadece son saniyelerde mağlup olsa da, konsantrasyonu kaybetmemek gerektiği konusunda önemli bir ders çıkardı. Deneyimli orta saha oyuncusu Jaloliddin Masharipov bel ağrısından muzdarip olsa da, kadrodaki genel umut ve sevinç duygusu oldukça yüksek.

Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro'nun görüşleri: "Özbekler asla pes etmeyen, sahada sonuna kadar sert mücadele eden iradeli bir halktır. Böyle bir takıma karşı oynamak her rakip için büyük bir rahatsızlık yaratır. Onları yenmek çok zordur ve bizi Dünya Kupası'nda kolay maçlar beklemiyor."

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Otabek Umarov'un açıklaması: "Bu tarihi sonuçlar kendiliğinden, bir günde gelmedi. Yıllarca sistematik çalışarak, istikrarlı sonuçlarla Asya'nın önde gelen futbol ülkelerinden biri haline geldik. Gençler düzeyindeki başarılarımız artık yetişkin futbolunda meyvelerini veriyor. Orta Asya'dan Dünya Kupası'na çıkan ilk ülke olarak, bu an tüm milletin kahramanları etrafında birleşeceği büyük bir tarihi andır."

Eski "karar anında takılıp kalan takım" etiketini tamamen parçalayan Özbekistan için bu Dünya Kupası, yeni ve parlak bir dönemin başlangıcıdır. Taşkent'te ve Amman'da futbol bayramı başlıyor!

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