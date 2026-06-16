Arsenal, Fransa Milli Takımı Yıldızı Manu Kone ile Kişisel Şartlarda Anlaştı

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer dönemindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye çok yakın. İngiltere ligi ikincisi, Roma'nın orta saha oyuncusu Manu Kone'nin temsilcileriyle kişisel sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. Şu anda Fransa Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer alan 25 yaşındaki futbolcu, Mikel Arteta'nın ekibinin ana hedefi haline geldi. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre Kone, başlangıçta Paris Saint-Germain'e geçmeyi tercih etmiş ve Atletico Madrid'in ilgisini reddetmişti. Ancak Fransa şampiyonu transfer konusunda resmi bir adım atmayınca, Arsenal bu durumdan başarıyla yararlandı. Londralılar, futbolcunun yakınlarıyla müzakereleri başarıyla tamamlayarak onu Emirates Stadyumu'na gelmeye ikna etti.

Finansal Fair Play ve Transfer Bedeli

İtalya'nın Roma kulübü şu anda zor bir mali durum içerisinde bulunuyor. Romalılar, 30 Haziran'a kadar Finansal Fair Play kurallarına uymak için bir dizi oyuncusunu satmak zorunda. Bu nedenle kulüp, önde gelen orta saha oyuncusuyla ilgili müzakerelerde oldukça yumuşadı. İtalyanlar başlangıçta futbolcu için 50 milyon euro talep etse de, şu an bu rakamın biraz düşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, Roma kulübünün acil nakit ihtiyacı nedeniyle Arsenal, 45 milyon euro civarındaki bir teklifle transferi tamamlayabilir. Goal.com'un verdiği bilgiye göre, Manu Kone'nin menajerleri transfer sürecini hızlandırmayı ve tüm belgeleri Haziran ayı sonuna kadar resmileştirmeyi hedefliyor.

Arteta'nın Taktik Planları

Mikel Arteta, Manu Kone'yi orta sahadaki Declan Rice için ideal bir partner olarak görüyor. Teknik direktöre göre, Fransız futbolcunun merkezdeki fiziksel gücü ve topu hızla hücuma taşıma yeteneği, Arsenal oyununa ekstra bir dinamizm katacak. Bu transfer, Londra kulübünün bir diğer hedefi olan Martin Zubimendi ile ilgili planlarını değiştirebilir.

Zubimendi'nin oyun tarzının Arteta'nın oldukça hareketli sistemi için biraz yavaş kalabileceği görüşleri ortaya çıktı. Manu Kone ise teknik becerisi ve sahadaki agresifliği ile modern Premier League gereksinimlerini tam olarak karşılıyor. Futbolcu şu an tüm dikkatini Dünya Kupası'na vermiş olsa da, geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Senegal karşısında çıkacak. Bu turnuvadaki başarılı performans Kone'nin transfer değerini daha da artırabilir, bu nedenle Arsenal yönetimi resmi teklifi mümkün olan en kısa sürede göndermeye çalışıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu durum Londra kulübünün yeni sezondaki şampiyonluk hırslarının önemli bir göstergesi olacak.