Lenovo, Android İşletim Sistemine Dayalı Yeni Googlebook Cihazlarını Hazırlıyor

·52·Teknoloji
Lenovo, Android İşletim Sistemine Dayalı Yeni Googlebook Cihazlarını Hazırlıyor

Lenovo, Googlebook adı verilen yeni nesil mobil bilgisayarları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni sınıf cihazlar bu yılın ilkbaharında duyurulmuş olup, en belirgin özelliklerinin Android işletim sisteminde çalışması ve Gemini Intelligence akıllı sistemiyle derinlemesine entegre edilmesi olduğu belirtiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Lenovo'nun bu doğrultuda en az üç farklı yeni ürün sunması bekleniyor. Söz konusu cihazlar arasında ikisi klasik dizüstü bilgisayar formatında, kalanı ise hibrit formda geliştirilen mobil bilgisayarlar yer alıyor. Uzmanlar bu adımı, mobil ve masaüstü cihazlar arasındaki sınırları daha da yakınlaştırmayı amaçlayan önemli bir hamle olarak değerlendiriyor.

Hibrit tablet ve dizüstü bilgisayarlar

Hazırlanan cihazlardan biri ikisi bir arada cihaz niteliği taşıyor. Sızdırılan ilk görsellere göre bu cihaz, klavye bağlanabilen kullanışlı bir tabletten oluşuyor. Şimdilik teknik detaylar az olsatrifluoromethyl de, kaynaklara dayanılarak bu modelin Dolby Atmos ses teknolojisini destekleyen dört hoparlörle donatılacağı ve özel bir kalemi destekleyeceği bildirildi.

Diğer iki yeni cihaz ise geleneksel dizüstü bilgisayar formatında sunulacak. Paylaşılan görsel materyallere göre oldukça ince bir kasaya sahip olacaklar ve kullanıcılara minimal düzeyde bağlantı noktası seti sunacaklar. Bu çözüm, cihazların ağırlığını önemli ölçüde hafifleterek sürekli yanında taşıyanlar için kullanım kolaylığı sağlayacak.

Gelecekteki tanıtım ve beklentiler

Şimdilik Lenovo, bu ürünlerin tam teknik özelliklerini, fiyatlarını ve çıkış tarihlerini resmi olarak açıklamaktan kaçınıyor. Ancak teknoloji dünyasındaki kaynakların bildirdiğine göre, cihazlarla ilgili tüm temel detayların 12 Ağustos'ta gerçekleşecek geleneksel Made by Google etkinliğinde açıklanması bekleniyor.

Googlebook sınıfı cihazların Android tabanlı çalışması, mobil uygulama ekosistemini dizüstü bilgisayar segmentine daha geniş ölçüde taşımaya olanak tanıyacak. Bunun da kullanıcılara iş ve eğlence içeriğiyle çalışmada yeni kolaylıklar sunması bekleniyor.

LenovoGooglebookAndroidGeminiDizüstü Bilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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