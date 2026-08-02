Real Madrid, Yann Diomande transferine yaklaşıyor

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Real Madrid, Yann Diomande transferine yaklaşıyor

Real Madrid, hücum hattını güçlendirmek amacıyla RB Leipzig'in yetenekli futbolcusu Yann Diomande'yi kadrosuna katmak için ciddi bir adım attı. AS gazetesinin haberine göre, İspanyol devi 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için 132 milyon euro ödemeye hazır ve transfer neredeyse son aşamaya geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bu transfer anlaşması, takımın temel forvetlerinden Rodrygo'nun uzun süreli sakatlığı ve Vinicius Junior'ın geleceği hakkındaki çeşitli söylentiler fonunda eflatun-beyazlı kulüp için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yann Diomande'nin gelişiyle birlikte Kylian Mbappe ile birlikte takımın hücum potansiyelinin daha da artması bekleniyor.

Futbolcunun kendine has özellikleri

Leganes'in eski kaptanı Gonzalez, bir röportajında genç futbolcunun ilk antrenmanlarda bile takım arkadaşlarını hayrete düşürdüğünü hatırladı. Onun sözlerine göre, Yann Diomande'nin çevikliği ve teknik becerileri herkesi büyülemişti.

Gonzalez, futbolcunun kanattaki hareketlerinin defans oyuncularını zor duruma soktuğunu vurguladı: «İlk dokunuşu bile çok farklı olduğunu gösteriyordu. Sol kanatta adeta bizi çıldırtmıştı, genç bir futbolcudan hiç böyle bir oyun görmemiştim». Ayrıca uzman, oyuncunun hız ve tekniği mükemmel bir şekilde birleştirdiğini kabul etti.

Lamine Yamal ile kıyaslama

En çok tartışılan konulardan biri de Yann Diomande'nin Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile kıyaslanması oldu. Eski futbolcunun fikrine göre, eğer Yann Real Madrid formasıyla kendine yeterli şansı bulursa, Lamine Yamal'dan aşağı kalmayacak, aksine onu geride bile bırakabilecektir.

«Lamine daha istikrarlı ve bunu çoktandır kanıtlıyor, ancak Yann da tam bu seviyeye çıkabilir. Onun potansiyeli çok büyük», diyor Gonzalez. Aynı zamanda, genç futbolcu için en temel sınavın üzerindeki baskıyı nasıl kaldıracağı olacağını hatırlattı.

Transfer resmiyet kazanırsa, Yann Diomande sadece La Liga'nın değil, tüm Avrupa futbolunun en heyecan verici genç yıldızlarından biri haline geleceği şüphesizdir.

Real MadridYann DiomandeLa LigaTransferlerBarcelona
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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