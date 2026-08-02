Joshua Zirkzee Juventus'a transfer olmayı kabul etti

Manchester United forveti Joshua Zirkzee kariyerine İtalya Serie A'da devam etmeye yakın. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu Juventus'a kiralık olarak transfer olma konusunda onay verdi ve Torino kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu transferin, Michael Carrick'in yönetimindeki takımın kadrosunu kökten yenileme sürecindeki bir sonraki önemli adım olması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Joshua Zirkzee için Manchester United formasıyla ilk 11'de yer bulma şansı sınırlı kalmaya devam ediyor. Futbolcunun kendisi de daha önce Bologna'da başarılı bir şekilde forma giydiği şampiyonaya geri dönme fikrine olumlu bakıyor. Ancak mali kısıtlamalar nedeniyle Torino devi transferi gerçekleştirmede bazı özel şartlar öne sürmek zorunda kalıyor.

Torinoluların kiralama planı ve mali şartlar

Bianconeri ekonomik zorluklar nedeniyle futbolcuyu yalnızca geçici bir anlaşmayla kadrosuna katmayı planlıyor. Kaynağa göre, Juventus için en uygun senaryo satın alma zorunluluğu olmayan bir kiralık sözleşmesi. Bundan önce benzer bir formül Marcus Rashford'ın Barcelona kulübüne transferinde de başarıyla uygulanmıştı.

Aynı zamanda Manchester United transfer pazarında aktif rol oynayarak şimdiden Andrey Santos ve Youri Tielemans'ı kadrosuna kattı. İngiliz kulübü fazlalık futbolculardan kurtulmanın ve hücum hattını güçlendirmenin yollarını arıyor. Kırmızı Şeytanlar, Juventus'un ilgisinden yararlanarak Zirkzee ve ek 30 milyon euro karşılığında Torino ekibinin kanat oyuncusu Francisco Conceição'yu kadrosuna katma yönündeki iddialı bir teklifi de değerlendiriyor.

Chelsea seçenekleri ve diğer alternatifler

Luciano Spalletti'nin öğrencileri için ana hedefin Joshua Zirkzee olmaya devam etmesine rağmen kulüp yönetimi müzakerelerin karmaşık geçebileceğini hesaba katıyor. Bu nedenle İtalyan kulübü yedek planlarını da hazırlamış durumda. Eğer Manchester United ile anlaşma gerçekleşmezse takım, Londra kulübü Chelsea'nin genişletilmiş kadrosundaki oyunculara odaklanabilir.

Bilgilere göre Dušan Vlahović'in ayrılışının ardından hücum hattı için fiziksel olarak güçlü bir forvet arayan Spalletti için Liam Delap ile Emmanuel Emegha'nın adaylıkları da uygun görünüyor. Bu iki forvet, mevcut sezonun sonunda şampiyonluk yarışında Juventus'a yardımcı olmak için kiralık olarak kadroya katılabilecek adaylar arasında yer alıyor.