Muhammed Salah kariyerini Türkiye'de sürdürebilir

Liverpool formasıyla tarihi dönemini sonlandırıp serbest oyuncu konumuna gelen hücum oyuncusu Muhammed Salah, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza atabilir. Foot Mercato'nun haberine göre, Türkiye'den Trabzonspor Mısırlı yıldızı kadrosuna katma yarışında tüm rakiplerini geride bırakarak favori konuma geldi ve görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydetti. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Süper Lig'inde üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, ligde şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirme çabasında. Eğer transfer gerçekleşirse, tecrübeli futbolcu takıma bonservis bedelsiz olarak katılacak ve üst düzey golcülüğü, yaratıcılığı ile uluslararası tecrübesini sahaya yansıtacak.

Transfer yarışındaki gelişmeler ve mali şartlar

Trabzonspor kulübünün bu konudaki başarısı bir başka Türk ekibi olan Beşiktaş'ın durumunu değiştirdi. Daha önce Beşiktaş'ın futbolcuyla bir yıl uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardığı iddia edilmişti, ancak mali anlaşmazlıklar nedeniyle görüşmeler durmuştu.

Tanınmış Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Trabzonspor, Muhammed Salah'ı ikna etmek amacıyla yıllık 17 milyon euro maaş içeren iki yıllık kazançlı bir sözleşme hazırladı. Bu anlaşma tamamlanırsa Salah, Türkiye ligi tarihindeki en yüksek ücretli futbolcu olacak.

Kulüp başkanından resmi açıklama

Bununla birlikte Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan anlaşmanın tamamen bittiğini yalanlayarak müzakerelerin henüz bu aşamaya gelmediğini vurguladı. A Spor kanalına verdiği röportajda çıkan söylentileri değerlendirdi.

«Birçok şey söyleniyor ancak Muhammed Salah ile yapılmış herhangi bir anlaşma yok», dedi kulüp başkanı. Başkanın ifadelerine göre futbolcunun Trabzon kentine gelmesi gibi bir planı bulunmuyor; böyle bir plan olsaydı kulüp taraftarları ve medyayı önceden bilgilendirirdi.

«Aramızda kim Muhammed Salah kalitesinde bir oyuncuyu kadrosunda görmek istemez ki? Elbette biz de istiyoruz ancak gerçeğimiz şu ki şu anda varılmış bir anlaşma yok», diye ekleyen Ertuğrul Doğan, Mısırlı futbolcuyla ilgili görüşme detaylarını paylaşmak istemedi.