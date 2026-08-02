Manchester United savunmacısı Leny Yoro, takımın bu sezonki ana hedefinin Premier League kupasını kazanmak olduğunu kesin bir dille vurguladı. Goal.com'un haberine göre, karakterli genç futbolcu kulübün on yılı aşkın süredir süren şampiyonluk hasretine son vermeye hazır olduğuna inandığını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sir Alex Ferguson'ın 2013 yılında teknik direktörlük kariyerini noktasından bu yana «kırmızı şeytanlar» yerel ligde istikrar sağlayamıyor. Efsanevi çalıştırıcı yönetiminde kulüp 13 kez Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti, ancak onun ayrılışından sonra takımın başına gelen pek çok teknik adam bu başarıyı tekrarlayamadı.

Michael Carrick yönetimindeki yeni dönem

Geçen süreçte David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho ve Erik ten Hag çeşitli kupalar kazansa da Premier Lig ana kupası «Old Trafford»a dönmedi. 2024/25 sezonunda takım 15. sırada yer aldıktan sonra kulüp yönetiminde köklü bir değişim yaşandı ve Michael Carrick teknik direktör olarak atandı.

Ocak ayında görevi devralan 45 yaşındaki uzman zor durumu düzelterek Premier Lig'i üçüncü sırada tamamladı ve yaz aylarında tam zamanlı teknik direktör oldu. Carrick kulüpteki 20 yıllık kariyeri ve sorumluluktan bahsederken futbolcuların son aylardaki direncini ve birlikteliğini özellikle vurguladı.

Leny Yoro'nun büyük planları

Basına verdiği röportajda Leny Yoro takımın iç ortamının mükemmel olduğunu ve tüm futbolcuların sadece galibiyet için mücadele ettiğini ifade etti. Onun sözlerine göre, Manchester United kendi statüsüne layık bir şekilde her maçta sadece zafer elde etmek zorundadır.

«Biz Manchester United'ız, bu yüzden de böyle düşünmeliyiz. Bunun için yeterli potansiyele sahip olduğumuzu biliyorum», dedi Leny Yoro. Kendisine her maçta güvenilir performans sergileme ve takıma kupalar getirme hedefi koyduğunu sözlerine ekledi.