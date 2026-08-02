Barcelona, Frenkie de Jong'un Yerine Azzedine Ounahi'ye Odaklandı

Katalunya ekibi Barcelona, orta sahadaki önemli isim Frenkie de Jong'un yaşadığı ağır sakatlığın ardından transfer pazarında acil önlemler almak zorunda kalıyor. El Chiringuito ve Mundo Deportivo'nun aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Hansi Flick takımındaki kadro eksikliğini gidermek amacıyla Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'yi planlarına dâhil etti. Bu haberi Goal.com duyuruyor .

Hollandalı tecrübeli futbolcu Frenkie de Jong, dizindeki iç yan bağların kopması nedeniyle sahalardan uzak kalacak ve yaklaşık dört ila beş ay boyunca yeşil sahalara dönemeyecek. Kulüp sağlık ekibi konservatif tedavi yöntemini seçti. Bu kayıp, yaz aylarında Marc Casado'nun da ayrılmasıyla orta sahadaki seçenekleri zaten daraltmış olan Katalanların kadrosunu önemli ölçüde zayıflattı.

Finansal Sınırlamalar ve Uygun Alternatif

Barcelona kulübünün transfer pazarındaki hamleleri her zamanki gibi katı finansal kısıtlamalar altında gerçekleşiyor. Bu nedenle 26 yaşındaki Azzedine Ounahi, yönetim için oldukça cazip ve ekonomik bir seçenek olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezonun sonunda Girona'nın La Liga 'dan düşmesi nedeniyle oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 10 milyon euro civarında olması bekleniyor.

Aslında Faslı futbolcu, Barcelona'nın dikkatini ilk olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndan hemen sonra çekmişti. O turnuvada Fas millî takımının yarı finale kadar uzanan tarihi yürüyüşünde Ounahi'nin dinamik oyunu ve üstün teknik kapasitesi uzmanları hayran bırakmıştı. Özellikle son 16 turunda İspanya'nın elenmesinin ardından adı Avrupa'da ün kazanmıştı.

Rekabet ve La Masia'nın Olanakları

Ancak Barcelona bu futbolcuyu kadrosuna katma konusunda tek aday değil. Girona'nın alt lige düşmesinin ardından diğer kulüpler de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Özellikle Real Betis'in de Faslı orta saha oyuncusunu transfer etmek için ciddi bir finansal hamle yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Futbolcunun geleceğini bir an önce netleştirmek istemesi nedeniyle Katalanların hızlı karar alması gerekiyor.

Aynı zamanda kulüp içinde sorunun çözümünün transfer pazarından ziyade Ciutat Esportiva Joan Gamper tesislerinden bulunması gerektiğini savunan sesler de var. La Masia akademisi son yıllarda Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi genç yıldızları yetiştirerek yüksek potansiyelini pratikte kanıtlamış durumda. Koşulların gereği olarak kulüp gençlere güvenerek finansal zorlukların etrafından dolaşabilir.