Arkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı Sıçradı

Dünyanın en tehlikeli deniz yırtıcılarından biriyle ilgili bir başka şaşırtıcı olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kaydedildi. Newport Beach kıyısı açıklarında dalgada süzülen bir sörfçünün hemen arkasından dev bir beyaz köpekbalığının su yüzeyine sıçradığı an tesadüfen kameralara yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde kıyıda fotoğraf çekimiyle uğraşan Soaren Stevenson tarafından kaydedildi. O, başta sudan bir şeyin çıktığına dikkat etmemişti. Daha sonra görüntüyü yakınlaştırıp incelediğinde bunun dev bir beyaz köpekbalığı olduğunu fark etti.

En şaşırtıcı olanı ise sörfçünün, köpekbalığının kendisinden sadece birkaç metre arkasında belirdiğini kesinlikle fark etmemiş olmasıydı. Etraftakiler də bu durumu ancak daha sonra fotoğraflar aracılığıyla öğrenebildiler.

Uzmanlar, köpekbalığının sudan sıçramasının her zaman saldırı anlamına gelmediğini belirtiyor. Bu tür hareketler bazen parazitlerden kurtulmak, oyun oynamak veya avlanma sürecinde de gözlemlenebilir.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'na göre, eyalette insanlara yönelik köpekbalığı olayları oldukça nadir görülmektedir. 1950 yılından bu yana 250'den az olay resmi olarak kaydedilmiş olup, bunların çok küçük bir kısmı ölümle sonuçlanmıştır.

Uzmanlar yine de köpekbalığı görülen bölgelerde suya girilmemesini ve resmi uyarılara uyulmasını tavsiye etmektedir. Kameraya yansıyan bu nadir an ise sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.