Köpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktı

Florida açıklarında meydana gelen köpekbalığı saldırısı gerçek bir cesaret örneği sergiledi. 22 yaşındaki Jakori Hay denizde yüzerken köpekbalığının saldırısına uğradı. Ancak o, önce kendi hayatını değil, hamile sevgilisinin hayatını ve güvenliğini düşündü.

Olay, Volusia County'deki Dunlawton Sahili yakınlarında meydana geldi. Jakori Hay'in ifadesine göre, beline kadar suya girdiği sırada ani bir şekilde sol bacağını bir şeyin sertçe ısırdığını hissetti. Birkaç saniye sonra ise kendisine bir köpekbalığının saldırdığını fark etti.

Onun söylediğine göre, köpekbalığı önce bacağını ısırıp ardından serbest bıraktı. Ancak çok geçmeden geri gelerek bu kez koluna saldırmaya çalıştı. Jakori yırtıcı hayvanı eliyle iterken başardı ve derhal hamile sevgilisini sahile doğru sürükleyerek güvenli bir yere çıkardı.

Yerel medyaya konuşan genç, «Benim için en önemlisi önce onun hayatta kalmasıydı. Sevgilimin güvende olduğundan emin olduktan sonra ancak kendi durumumu düşünmeye başladım» dedi.

Ağır yaralanmasına ve çok fazla kan kaybetmesine rağmen Jakori kendi başına sahile ulaşmayı başardı. Orada kurtarma ekipleri ona ilk yardım müdahalesinde bulunarak hastaneye sevk etti.

Doktorların açıklamasına göre, sol bacağında derin ısırık izleri kalmış ve tendonları da zarar görmüştür. Genç şu anda doktorların gözetimi altında tedavi görmektedir. Aile bireylerine tıbbi masrafları karşılamada destek olmak amacıyla bir yardım fonu da kurulmuştur.