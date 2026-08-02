Köpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktı

·3.2K·Dünya
Köpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktı

Florida açıklarında meydana gelen köpekbalığı saldırısı gerçek bir cesaret örneği sergiledi. 22 yaşındaki Jakori Hay denizde yüzerken köpekbalığının saldırısına uğradı. Ancak o, önce kendi hayatını değil, hamile sevgilisinin hayatını ve güvenliğini düşündü.

Olay, Volusia County'deki Dunlawton Sahili yakınlarında meydana geldi. Jakori Hay'in ifadesine göre, beline kadar suya girdiği sırada ani bir şekilde sol bacağını bir şeyin sertçe ısırdığını hissetti. Birkaç saniye sonra ise kendisine bir köpekbalığının saldırdığını fark etti.

Onun söylediğine göre, köpekbalığı önce bacağını ısırıp ardından serbest bıraktı. Ancak çok geçmeden geri gelerek bu kez koluna saldırmaya çalıştı. Jakori yırtıcı hayvanı eliyle iterken başardı ve derhal hamile sevgilisini sahile doğru sürükleyerek güvenli bir yere çıkardı.

Yerel medyaya konuşan genç, «Benim için en önemlisi önce onun hayatta kalmasıydı. Sevgilimin güvende olduğundan emin olduktan sonra ancak kendi durumumu düşünmeye başladım» dedi.

Ağır yaralanmasına ve çok fazla kan kaybetmesine rağmen Jakori kendi başına sahile ulaşmayı başardı. Orada kurtarma ekipleri ona ilk yardım müdahalesinde bulunarak hastaneye sevk etti.

Doktorların açıklamasına göre, sol bacağında derin ısırık izleri kalmış ve tendonları da zarar görmüştür. Genç şu anda doktorların gözetimi altında tedavi görmektedir. Aile bireylerine tıbbi masrafları karşılamada destek olmak amacıyla bir yardım fonu da kurulmuştur.

KöpekbalığıFloridaSaldırıCesaretHayattaKalan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?Bugün, 03:16İzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaİzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaBugün, 01:10Dünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildiDünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildiDün, 23:01Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)Dün, 19:09Arkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı SıçradıArkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı SıçradıDün, 18:48Marc Cucurella saç stilini değiştirdi (fotoğraf)Marc Cucurella saç stilini değiştirdi (fotoğraf)Dün, 18:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor