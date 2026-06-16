Manchester United, Marcus Rashford transferi için beklenmedik şartı açıkladı

·3·Spor
Manchester United, Marcus Rashford transferi için beklenmedik şartı açıkladı

İngiliz kulübü Manchester United'ın forveti Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili sorular yeniden gündeme geldi. Son bilgilere göre, futbolcunun sözleşmesinde transfer bedeli ve potansiyel alıcılarla ilgili özel bir madde olduğu ortaya çıktı. Bu maddenin, kulübün ezeli rakipleri için transfer piyasasında ciddi bir engel teşkil etmesi bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

The Athletic'in haberine göre, Rashford'un mevcut sözleşmesinde 40 milyon sterlin (yaklaşık 54 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Günümüzün değişken transfer piyasasında, 28 yaşındaki deneyimli forvet için bu fiyat oldukça düşük kabul ediliyor. Ancak Manchester United yönetimi bu konuda ileri görüşlü davranmış ve sözleşmeye özel bir kısıtlama eklemiş.

Söz konusu maddeye göre, Premier League'deki ana rakipler olan Liverpool ve Manchester City bu avantajlı fiyattan yararlanamayacak. Kulüp yönetimi, altyapısından yetişen oyuncunun doğrudan rakiplerin kadrosuna katılarak onları güçlendirmesini istemiyor. Diğer herhangi bir takım ise belirlenen tutarı ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katabilir.

Barcelona reddetti, sıra diğerlerinde

Geçen sezonu İspanya'nın Barcelona takımında kiralık olarak geçiren Rashford için Katalan kulübü, transfer haklarını tamamen satın almaktan vazgeçti. Barcelona, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi ve sınırlı mali kaynaklarını başka hedeflere yönlendirmeyi tercih etti. Bu durum futbolcuyu belirsiz bir konumda bırakıyor.

Manchester United artık futbolcuyu yeniden kiralamaya niyetli değil. Kulüp, yalnızca kalıcı transfer tekliflerini değerlendireceğini bildirdi. Futbolcunun önümüzdeki ay Manchester'a dönerek takım antrenmanlarına katılması bekleniyor. Old Trafford'daki geleceği hala soru işareti olsa da, teknik direktör Michael Carrick forveti yeniden ilk on bire dahil etmeye karşı değil.

İlginç olan ise, Liverpool'un eski kalecisi David James'in, tüm engellere rağmen Merseyside ekibini Rashford'u satın almaya çağırması. James'e göre, futbolcunun teknik becerisi ve yüksek oyun zekası, kulüpler arasındaki rekabetin üzerinde olmalı. Ancak mevcut sözleşme şartları bu transferi neredeyse imkansız kılıyor.

Eğer Rashford başka bir yabancı kulübe transfer olmazsa, Manchester United ile olan 24 aylık sözleşmesinin sonuna kadar kalmayı tercih edecek. Futbolcu, İngiltere'nin başka takımlarında oynamaktansa, kendi kulübünde kariyerini yeniden canlandırmayı planlıyor. Bu da ona "Düşler Tiyatrosu"nda kendisini kanıtlaması için bir şans daha verebilir.

Manchester UnitedMarcus RashfordTransferPremier LeagueFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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