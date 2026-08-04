Dünya haritasında bir ülkenin adı daha değişti

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve dünyanın nüfusu en az ülkelerinden biri olarak bilinen Nauru, resmen adını değiştirdi. Artık ülke uluslararası alanda Naoyero Cumhuriyeti adıyla anılacak. Bu konuda Associated Press ajansı haber yayımladı.

Bildirildiğine göre yeni ad, ülkenin yerel dilindeki tarihî adına ve özgün telaffuzuna uyarlanmış. Bu değişiklikle ülkenin uluslararası kodu da değişecek. Daha önce kullanılan NRU yerine artık NRO kodu kullanılacak. Ayrıca ülke vatandaşları da eskisi gibi “Naurulu” değil, dey-Naoyero olarak anılacak.

Cumhurbaşkanı David Adeang'a göre bu değişiklik, ülkenin zengin tarihî mirasını, ulusal dilini ve halkın kimliğini daha eksiksiz biçimde yansıtmasına hizmet edecek. Devlet başkanı bu girişimi yılın başında parlamentonun gündemine sundu. Daha sonra Anayasa'da yapılması gereken değişiklikler, milletvekilleri tarafından iki aşamalı oylama süreciyle onaylandı.

Hükümetin resmî açıklamasına göre “Nauru” adı daha önce uluslararası alanda yabancılar tarafından kolay telaffuz edilmesi amacıyla kullanılıyordu. Ancak “Naoyero”, ülkenin özgün, tarihî ve geleneksel adı kabul ediliyor. Bu nedenle yetkililer, bu adı devletin gerçek ulusal simgesi olarak yeniden canlandırmaya karar verdi.

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Naoyero, nüfus bakımından dünyada yalnızca Vatikan ve Tuvalu'nun ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ülke 1968'de bağımsızlığını kazandı. Bir zamanlar fosfat madenciliğinden büyük ekonomik gelir elde eden ülke, son yıllarda doğal rezervlerin azalması sonucunda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı.

Günümüzde Naoyero, iklim değişikliğinin etkilerini en ağır biçimde hisseden ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Deniz seviyesinin giderek yükselmesi ada ülkesi için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle hükümet, kıyı altyapısını korumak, halkı güvenli bölgelere taşımak ve iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum sağlamak amacıyla yabancı yatırımları çekmeye özel önem veriyor.

Yetkililerin açıklamasına göre ülkenin adının değiştirilmesi, Naoyero için “ulusal gururun yeni bir aşamasını” başlatacak. Hükümet ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara başvurarak yeni adı resmen tanımalarını istedi.

Edinilen bilgilere göre Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve bölgedeki ABD ile Çin diplomatik temsilcilikleri, resmî kaynaklarında ülkenin adını Naoyero olarak kaydetmeye başladı.

Hatırlanacağı üzere süreç, Cumhurbaşkanı David Adeang'ın ülkenin adını değiştirmeye yönelik Anayasa değişikliklerini 29 Ocak'ta parlamentoya sunmasıyla başlamıştı. Daha sonra parlamento 12 Mayıs'ta bu değişiklikleri onayladı. Haziran ayında ise Nauru hükümeti, yeni adın uluslararası düzeyde tanınması amacıyla Birleşmiş Milletler'e resmî başvuruda bulundu. Bunun ardından Naoyero adı BM'nin resmî veri tabanında da yer aldı.