Masharipov'un Yerine Ruslanbek Jiyanov Dünya Kupası Kadrosuna Alındı

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Masharipov'un Yerine Ruslanbek Jiyanov Dünya Kupası Kadrosuna Alındı

Okyanus ötesindeki devasa stadyumlarda başlayan tarihi 2026 Dünya Kupası, milyonlarca Özbekistanlı taraftara büyük bir heyecan yaşatıyor. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği bu görkemli günlerde, Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası yolculuğuna Güney Amerika'nın en hırslı ve tehlikeli temsilcilerinden biri olan Kolombiya Milli Takımı ile oynayacağı kritik maçla başlıyor. Şu anda başantrenör yönetimindeki "Beyaz Kurtlar", ABD'nin Atlanta şehrinde son resmi taktik antrenmanlarını yüksek moralle tamamladılar ve ilk maça ev sahipliği yapacak olan büyüleyici Mexico City'ye (Meksika) doğru yola çıktılar.

Milli takım kampından üzücü haber: Jaloliddin Masharipov Dünya Kupası'nı kaçırıyor

Bu tarihi günlerde, milli takım kampından taraftarları üzecek beklenmedik bir haber geldi. Daha önce sosyal medyada geniş yankı bulduğu üzere, takımımızın en deneyimli ve lider orta saha oyuncularından biri olan Jaloliddin Masharipov, sakatlığı nedeniyle uzun süredir maç pratiğinden uzaktı. Kendisi ana antrenmanlarda da grup ile tam kapasite katılım sağlayamadı.

Milli takımın yetkin sağlık ekibi, deneyimli futbolcuyu bir an önce sahaya döndürmek için gerekli tüm hızlı önlemleri almış olsa da, Masharipov yalnızca bireysel rehabilitasyon programı kapsamında hafif hazırlıklarla yetinmek zorunda kaldı.

Özbekistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosundaki beklenmedik zorunlu değişiklik, ilk rakip ve hazırlık konumları ile ilgili detayları aşağıdaki resmi spor ve tıbbi analiz tablosundan inceleyebilirsiniz:

Milli takımın ilk rakibi

Resmi kamp ve antrenmanların yapıldığı şehir

İlk tarihi maçın oynanacağı ev sahibi şehir

Sakatlık nedeniyle kadro dışı kalan yıldız

FIFA Tıbbi Komitesi'nin nihai kararı

Masharipov'un yerine kadroya dahil edilen genç yetenek

Kolombiya Milli Takımı


(Hırslı açılış maçı)

Atlanta


(Amerika Birleşik Devletleri)

Mexico City


(Meksika Cumhuriyeti)

Jaloliddin Masharipov


(Deneyimli orta saha)

Masharipov sağlık sorunları nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda yer alamayacak

Ruslanbek Jiyanov


(Ofansif orta saha)

FIFA'nın resmi kararı ve Ruslanbek Jiyanov'a verilen tarihi fırsat

Durumu netleştirmek amacıyla, futbolcumuzun sıkı denetim altında geçirdiği son tıbbi kontroller ve tomografi sonuçları derhal FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonu) Tıbbi Komitesi'ne sunuldu. Uluslararası komite doktorları ve uzmanları, bu tıbbi belgeleri, futbolcunun sağlığını ve fiziksel durumunu derinlemesine inceleyerek nihai kararı verdi. Buna göre FIFA, Masharipov'un sağlığını riske atmamak adına, 2026 Dünya Kupası maçlarında yer alamayacağı yönünde resmi ve kesin bir karar verdi.

Yaşanan bu zorunlu ve üzücü durumun ardından, Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) basın servisinin bildirdiğine göre, deneyimli oyun kurucunun yerine milli takımımızın 2026 Dünya Kupası için onaylanmış nihai resmi kadrosuna genç ve dinamik futbolcumuz Ruslanbek Jiyanov resmen dahil edildi.

Spor yorumcularının görüşü:

Masharipov'un deneyimi ve sahadaki soğukkanlılığı takımımız için elbette büyük bir kayıp. Ancak Ruslanbek Jiyanov, hızı ve iştahı ile Dünya Kupası sahalarında bir keşif olabilir. Takım ruhu ve "Beyaz Kurtlar"ın kenetlenmesi, işte böyle zor anlarda daha net ortaya çıkar. Gençlerimize Kolombiya karşısındaki ilk maçta sadece ve sadece zafer diliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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