Toni Kroos'tan Rodri Hakkında Çıkan Sahte Alıntılara Tepki

·73·Spor
Toni Kroos'tan Rodri Hakkında Çıkan Sahte Alıntılara Tepki

Real Madrid efsanesi Toni Kroos'un sahalara döneceği ve Rodri ile birlikte forma giyeceği yönünde sosyal medyada yayılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Son günlerde internet sitelerinde, Alman eski orta sahanın sözde Manchester City yıldızının Madrid kulübüne transfer olması durumunda futbola dönmeye hazır olduğuna dair açıklamaları yoğun bir şekilde tartışılıyordu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Defensa Central'in aktardığı bilgilere göre, sosyal medyada Kroos'un ağzından yazılan sahte alıntılar kısa sürede milyonlarca görüntülenme topladı. Bu uydurma açıklamalarda Toni'nin, Rodri'nin Madrid ekibine olası transferinden etkilendiği ve bu yüzden sahalara dönmeyi düşündüğü iddia ediliyordu.

Sahte alıntılar ve içerikleri

Yayılan haberlerde Kroos'un sanki Rodri gibi bir futbolcuyla birlikte oynayabilmek için emeklilikten dönmek zorunda kalacağı, hatta ondan tam anlamıyla bir orta saha oyuncusu olmanın sırlarını öğrenebileceğini söylediği yazılmıştı. Ayrıca haberde, Rodri ve Bernardo Silva'nın Madrid'e taşınması halinde Pep Guardiola'nın Manchester City kulübü felsefesinin bir parçasının Santiago Bernabéu Stadyumu'na taşınacağı iddia ediliyordu.

Bunun yanı sıra, Ballon d'Or sahibinin ve dünya şampiyonunun transfer değeri hakkında da sözde Toni Kroos'un görüşlerine yer verilmiş, bu seviyedeki futbolcuların fiyatı konusunda pazarlık edilmesinin asla mümkün olmadığı belirtilmişti. Ancak bu sözlerin tamamının internet kullanıcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıktı.

Kroos'un Instagram'daki yanıtı

Bu spekülasyonlara futbolcunun kendisi son noktayı koydu. Toni Kroos, Instagram hesabından kendisine atfedilen sahte alıntılardan birine yorum bırakarak gerçeğe açıklık getirdi.

Resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

  • Bunu asla söylemedim... ama yine de hoşuma gitti.
Böylece eski Alman futbolcu bu tür haberlere esprili bir yaklaşım sergileyerek sahalara dönme niyetinde olmadığını bir kez daha doğruladı. Yayılan açıklamalar sahte çıkmış olsa da, futbol kamuoyu için Kroos ve Rodri gibi yetenekli isimlerin aynı takımda top koşturması fikri büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Toni KroosRodriReal MadridManchester CityTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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