Gvardiol, Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferine tepki gösterdi

·242·Spor
Gvardiol, Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferine tepki gösterdi

Manchester City defans oyuncusu Joško Gvardiol, orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın takımdan ayrılması ve İspanya'nın başkentine taşınması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Goal.com'un haberine göre tecrübeli Portekizli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Real Madrid kadrosuna katıldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pep Guardiola dönemindeki başarıların kilit isimlerinden biri olan Silva, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Eflatun-beyazlı kulüpte ise bu yaz teknik heyette değişiklikler yaşandı ve takımı José Mourinho çalıştırmaya başladı.

Bernardo Silva'nın İspanya'ya dönüşü ve transfer detayları

The Athletic'e verdiği röportajda Joško Gvardiol, yakın arkadaşının ayrılışından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak onun kararını saygıyla karşıladığını vurguladı. Gvardiol'ün ifadelerine göre Bernardo, uzun süredir İspanya'ya dönmeyi hayal ediyordu ve burası onun için özel bir yere sahip bir ortam.

Madrid ekibi için bu transfer, transfer pazarında büyük bir zafer oldu. Zira Portekizli futbolcu için Atlético Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler de devreye girmişti. Buna rağmen Los Blancos onu kadrosuna katmayı başardı.

Manchester City ve Real Madrid'de başlayan yeni dönem

Yaz transfer döneminde aktif bir politika izleyen Real Madrid, Silva'nın yanı sıra Denzel Dumfries ve Ibrahima Konaté'yi de kadrosuna kattı. Serbest oyuncu statüsünde gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübün mali kaynaklarını diğer hedefler için korumasına olanak sağladı.

Öte yandan Manchester City de Guardiola sonrası geçiş sürecini yaşıyor. Takımın başına Enzo Maresca geçti ve sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Inter ile yapılan ilk hazırlık maçındaki mağlubiyete rağmen, teknik direktörün taktiği futbolcularda iyimserlik yaratıyor.

Ayrıca Manchester temsilcisinde kaptanlık meselesi de güncelliğini koruyor. Gözlemciler ve Gvardiol'e göre Rúben Dias, takımın liderlerinden biri olarak gelecekte kaptanlık görevini tamamen üstlenecek isimlerin başında geliyor.

Joško GvardiolBernardo SilvaReal MadridManchester CityJosé Mourinho
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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