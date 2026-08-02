Julián Álvarez için Barcelona kapısı kapandı: Önünde iki yol var

Atlético Madrid forması giyen forvet oyuncusu Julián Álvarez kariyerinde keskin bir viraj almaya hazırlanıyor, çünkü Madrid kulübü yönetimi futbolcunun İspanya ligindeki ezeli rakibinin kadrosuna katılmasına kesin bir şekilde karşı çıktı. Dünya şampiyonunun Katalan kulübünde forma giyme isteğine rağmen, Atlético yönetimi doğrudan rakibini güçlendirmemeyi tercih etti ve bu transferi tamamen durdurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mundo Deportivo'nun geçtiği bilgilere göre, Katalan kulübünün Arjantinli golcüyü kadrosuna katabilmesi için sözleşmesinde yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemesi gerekiyor. Halihazırda ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona için bu rakam tamamen ütopik ve imkansız bir şart olarak görülüyor.

Uluslararası seçenekler ve kulüpteki zorlu durum

Böylece Katalan kulübüne transfer olma ihtimali ortadan kalktıktan sonra, futbolcunun önünde sadece iki ciddi yol kalıyor. Diego Simeone yönetimindeki takımda bir sezon daha kalmak veya İspanya dışındaki dev kulüplerden birine transfer olmak seçenekler arasında tartışılıyor.

Atlético Madrid kulübü içinde yaşanabilecek olası soğuklukların önüne geçmek amacıyla yurtdışından gelebilecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Ancak futbolcunun kendisinin Madrid'deki yaşama alışmış olması nedeniyle İspanya'dan ayrılmak istememesi müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Talibeler ve transfer piyasasındaki değişiklikler

Şu anda forvet oyuncusu için başa güreşen adaylar arasında Arsenal ve Paris Saint-Germain kulüpleri gösteriliyor. Buna rağmen, her iki takımın transfer piyasasındaki öncelikli hedefleri ve finansal planları bu hamleyi zorlaştırıyor.

Paris Saint-Germain yönetiminin halihazırda İspanya pazarında diğer öncelikli hedeflere odaklanmış olması ve Barcelona'nın hücum oyuncusu Ferran Torres'in transferinde ciddi bir başarı elde etmesi sebebiyle, Julián Álvarez'e ikinci kez yönelmesi beklenmiyor.

Arsenal de Mikel Arteta yönetiminde başka büyük transfer planlarını hayata geçirmekle meşgul. Londralıların Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior için 100 milyon sterlinden fazla bir kaynak ayırabilecek olması nedeniyle, aynı anda Julián Álvarez transferini finanse edemeyeceği açık.