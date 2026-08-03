Dünya'da ağustos ayının ilk güçlü jeomanyetik fırtınası başladı

Dünya gezegeninde yaz mevsiminin başından bu yana altıncı, ağustos ayının ise ilk jeomanyetik fırtınası kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Solar Astronomy laboratuvarı verilerine göre, Güneş plazmasının sıradaki püskürmesi gezegenimize ulaştı ve uzay hava koşullarında keskin değişikliklere yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların açıklamasına göre, güneş maddesi Dünya atmosferine ulaştıktan sonra, etkisi birkaç saat içinde güçlenerek tam teşekküllü bir jeomanyetik fırtınaya dönüştü. Söz konusu doğal olayın yoğunluğu, ilk analizlere göre G1 (zayıf fırtına) ve G2 (orta şiddette fırtına) seviyeleri arasında değerlendiriliyor.

Uzay hava durumu tahminleri

Bilim insanlarının önceden yayınladığı tahminler mevcut süreçle tamamen uyuştu. Güneş aktivitesinin bu tür göstergeleri teknolojik ağları ve uzay araçlarını belirli bir düzeyde etkileyebilecek olsa da, uzmanlar şimdilik ciddi bir endişe durumunun olmadığını vurguluyor.

Şu anda jeomanyetik aktivite seviyesi yakından takip ediliyor. Bilim merkezlerinin verdiği ilk değerlendirmelere göre, mevcut manyetik fırtına uzun sürmeyecek ve durumun yakın zamanda istikrara kavuşması bekleniyor.

Jeomanyetik aktivite ne kadar sürecek

Araştırmacıların verilerine göre, Dünya'daki bu defa gerçekleşen manyetik dalgalanmaların yaklaşık 4-6 saat sürmesi planlanıyor. Ardından Güneş rüzgarı etkisinin kademeli olarak azalması ve jeomanyetik arka planın normal seviyeye dönmesi tahmin ediliyor.

Yaz mevsimi boyunca gözlemlenen bu tür uzay olayları, Güneş yüzeyindeki aktivite döngüleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bilim insanları uzay hava durumu değişikliklerini düzenli olarak izleyerek halkı ve ilgili hizmetleri zamanında bilgilendirmeye devam ediyor.