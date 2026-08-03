Dünya'da ağustos ayının ilk güçlü jeomanyetik fırtınası başladı

·85·Teknoloji
Dünya'da ağustos ayının ilk güçlü jeomanyetik fırtınası başladı

Dünya gezegeninde yaz mevsiminin başından bu yana altıncı, ağustos ayının ise ilk jeomanyetik fırtınası kaydedildi. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Solar Astronomy laboratuvarı verilerine göre, Güneş plazmasının sıradaki püskürmesi gezegenimize ulaştı ve uzay hava koşullarında keskin değişikliklere yol açtı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların açıklamasına göre, güneş maddesi Dünya atmosferine ulaştıktan sonra, etkisi birkaç saat içinde güçlenerek tam teşekküllü bir jeomanyetik fırtınaya dönüştü. Söz konusu doğal olayın yoğunluğu, ilk analizlere göre G1 (zayıf fırtına) ve G2 (orta şiddette fırtına) seviyeleri arasında değerlendiriliyor.

Uzay hava durumu tahminleri

Bilim insanlarının önceden yayınladığı tahminler mevcut süreçle tamamen uyuştu. Güneş aktivitesinin bu tür göstergeleri teknolojik ağları ve uzay araçlarını belirli bir düzeyde etkileyebilecek olsa da, uzmanlar şimdilik ciddi bir endişe durumunun olmadığını vurguluyor.

Şu anda jeomanyetik aktivite seviyesi yakından takip ediliyor. Bilim merkezlerinin verdiği ilk değerlendirmelere göre, mevcut manyetik fırtına uzun sürmeyecek ve durumun yakın zamanda istikrara kavuşması bekleniyor.

Jeomanyetik aktivite ne kadar sürecek

Araştırmacıların verilerine göre, Dünya'daki bu defa gerçekleşen manyetik dalgalanmaların yaklaşık 4-6 saat sürmesi planlanıyor. Ardından Güneş rüzgarı etkisinin kademeli olarak azalması ve jeomanyetik arka planın normal seviyeye dönmesi tahmin ediliyor.

Yaz mevsimi boyunca gözlemlenen bu tür uzay olayları, Güneş yüzeyindeki aktivite döngüleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bilim insanları uzay hava durumu değişikliklerini düzenli olarak izleyerek halkı ve ilgili hizmetleri zamanında bilgilendirmeye devam ediyor.

Manyetik FırtınaGüneş AktivitesiUzay Hava DurumuJeomanyetik DalgalanmalarBilim Haberleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı