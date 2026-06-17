Fransa, Mbappe ve Barcola'nın Golleriyle Senegal'i Mağlup Etti

Kuzey Amerika sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, ilk günlerinden itibaren milyonlarca taraftara gerçek bir drama ve unutulmaz anlar sunuyor. Kapalı gişe oynanan 1. turun en merkezi ve merakla beklenen mücadelelerinden birinde, mevcut vize-şampiyon ve 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı, Afrika kıtasının en gururlu ve hırslı temsilcilerinden biri olan Senegal Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Görkemli ve modern MetLife Stadyumu'nda gerçekleşen bu sert çarpışmada, Didier Deschamps'ın öğrencileri yüksek kalitelerini sergileyerek turnuvaya şık ve güvenli bir galibiyetle başladılar.

Kylian Mbappe'den tarihi duble ve Olise'den ustaca asistler

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın ciddi direnci ve savunma taktikleri nedeniyle golsüz sona ererken, ikinci yarı gerçek bir gol şovuna dönüştü. Mücadelenin 66. dakikasında dünya futbolunun en korkutucu forveti Kylian Mbappe, rakip kaleyi tam hedef alarak skoru açmayı başardı. Ona genç yetenek Michael Olise gol pası verdi. Çok geçmeden Deschamps'ın yedek kulübesinden sürdüğü "sihirli silahı" sonuç verdi; 80. dakikada Dembele'nin yerine oyuna giren Bradley Barcola, sadece iki dakika sonra, yani 82. dakikada skoru 2:0'a getirdi.

Maçın son dakikaları ise taraftarlar için oldukça gergin ve heyecanlı geçti. Yedeklerden oyuna giren Senegalli forvet Mbaye, hakemin eklediği duraklama süresinde, yani 90+5. dakikada Fransızların kalesini havalandırarak farkı azalttı ve maça yeniden heyecan kattı. Ancak sadece bir dakika sonra, 90+6. dakikada yine Michael Olise'nin bir başka harika pası sonrası Kylian Mbappe, maçtaki ikinci golünü atarak karşılaşmaya son noktayı koydu — 3:1! Bu duble ile Mbappe, Dünya Kupaları tarihindeki gol sayısını 14'e ulaştırarak yeni rekorlara doğru dev bir adım daha attı.

Aşağıdaki resmi spor istatistik tablosu aracılığıyla, 2026 Dünya Kupası 1. turunda yer alan bu karşılaşmanın nihai sonucunu ve takımların tam kadrolarını detaylıca inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Stadyum Adı Final Skoru ve Gol Kronolojisi Fransa Milli Takımı Kadrosu Senegal Milli Takımı Kadrosu 2026 Dünya Kupası 1. Tur

MetLife Stadyumu Fransa — Senegal — 3:1



• K. Mbappe (66', 90+6')

• B. Barcola (82')



• Mbaye (90+5') Kaleci: Maignan

Defanslar: Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez

Orta Sahalar: Tchouameni, Rabiot, Olise

Forvetler: Dembele (Barcola, 80), Mbappe, Due (Sherki, 87)

Dünya Kupası'nda önemli başlangıç ve sıradaki rakip çarpışması

Bu galibiyetin ardından Fransa Milli Takımı grubunda net bir liderlik elde etti ve şampiyonluk hırslarının ne kadar ciddi olduğunu kanıtladı. Şimdi gruptaki ikinci eşleşme olan Asya temsilcisi Irak ile Avrupa'nın hırslı ekiplerinden biri olan ve kadrosunda Erling Haaland'ı bulunduran Norveç Milli Takımı, grup ilk maçlarını oynamak üzere sahaya çıkacaklar. Bu maç da gruptaki sonraki mücadeleler için büyük önem taşıyor.

Spor yorumcularının değerlendirmesi: Fransa bugün Senegal'in güçlü presine rağmen soğukkanlılıkla galibiyeti aldı. Mbappe'nin korkutucu formda olması ve Olise'nin iki asist yaparak oyunu yönetebilmesi, Deschamps'ın takımının bu Dünya Kupası'nda en az finale kadar ilerlemesindeki ana faktör olabilir. Senegal ise mağlup olsa da karakter koyabildi ve gruptan çıkma şansını henüz kaybetmedi.

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