Cherchesov Özbekistan'ı Takip Edeceğini ve Hollanda'nın Şampiyon Olacağını Söyledi

Rusya milli takımının eski teknik direktörü Stanislav Cherchesov, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Tanınmış uzman; Dünya Kupası formatının genişlemesi, yeni katılımcıların ortaya çıkması, Özbekistan milli takımı ve turnuvanın favorileri hakkında konuştu.

Cherchesov, Dünya Kupası'ndaki takım sayısının 48'e çıkarılmasını ve turnuvada yeni milli takımların yer almasını olumlu karşıladığını belirtti. Ona göre, eğer Curaçao veya diğer çaylaklar mevcut yönetmelik çerçevesinde elemeleri geçtiyse, bu hakka layık olmuşlar demektir.

“Genel olarak, Dünya Kupası formatının genişlemesine ve yeni milli takımların ortaya çıkmasına olumlu bakıyorum. Curaçao veya diğer takımlara karşı değilim. Mevcut yönetmelik temelinde eleme aşamasını geçtiler. Demek ki buna layık olmuşlar,” dedi Cherchesov.

Bununla birlikte uzman, büyük turnuvalara katılmanın eskiden çok daha zor olduğu dönemleri hatırlattı. Eskiden Avrupa Şampiyonası'nda da katılımcı sayısının çok daha az olduğunu ve oraya bilet almak için çok ağır bir rekabetten geçmek gerektiğini söyledi.

“Öte yandan, büyük bir turnuvaya katılmanın çok daha zor olduğu zamanları hatırlıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda dört takımdan oluşan iki grup olurdu. Oraya çıkmak için ciddi bir mücadele gerekiyordu. Rekabet çok güçlüydü, herkes ağır sınavlardan geçerdi,” dedi.

Cherchesov'a göre şu an futbol coğrafyası genişliyor. Daha fazla ülke Dünya Kupası'na katılma imkanına sahip oluyor. Bu taraftarlar için ilgi çekici ve turnuvaya yeni renkler katıyor. Ancak temel şart değişmiyor: Dünya Kupası'na çıkan her takım, turnuva seviyesine uygun bir oyun sergilemeli.

“Şimdi takım sayısı arttı. Bakalım. En önemlisi, turnuva seviyesine uygun olmaları gerekir,” diye vurguladı uzman.

Stanislav Cherchesov, 2026 Dünya Kupası'ndaki bazı gruplara da değindi. Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı “F” grubunun büyük ilgi uyandırdığını belirtti. Bu grupta Avrupa, Asya ve Afrika futbol ekolleri karşı karşıya geleceği için her maç ayrı bir heyecan taşıyabilir.

Uzman, Özbekistan milli takımını da özel bir ilgiyle takip ettiğini söyledi. Eski teknik direktör Timur Kapadze'yi iyi tanıdığını ve onun milli takımla gerçekleştirdiği çalışmalara saygı duyduğunu belirtti.

“Özbekistan milli takımını da ilgiyle takip ediyorum. Eski teknik direktör Timur Kapadze'yi iyi tanıyorum. Genç bir uzman olarak milli takımı büyük bir turnuvaya taşıdı, Olimpiyat takımıyla da çalıştı,” dedi Cherchesov.

Sözlerine göre, Kapadze ve ekibiyle daha önce iletişimleri olmuş. Yardımcıları tavsiye istemeye gelmiş ve genç futbolcuları izlemişler. Cherchesov, Timur Kapadze'nin işini devam ettirmesini istediğini gizlemedi ancak bu tür kararların federasyon tarafından alındığını belirtti.

“İletişim kurduk. Yardımcıları bize gelip tavsiye istediler, genç futbolcuları takip ettiler. Timur'un işine devam etmesini isterdim ancak kararı federasyon verir,” dedi Rusya milli takımının eski hocası.

Bilindiği üzere, Özbekistan milli takımının Dünya Kupası biletini almasının ardından teknik direktörlüğe İtalyan uzman Fabio Cannavaro getirildi. 2006 Dünya Kupası şampiyonu olan Cannavaro, şimdi "beyaz kurtları" tarihi Dünya Kupası'nda yönetiyor.

Cherchesov de Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımının maçlarını takip edeceğini belirtti.

“Şu an Özbekistan milli takımının yönetimini Fabio Cannavaro devraldı. Elbette bu takımı takip edeceğim,” dedi.

Özbekistan taraftarları için bu ilgi çekici bir itiraf. Çünkü milli takımımızın Dünya Kupası'na katılımı sadece ülkemizde değil, komşu ve diğer futbol ülkelerinde de büyük ilgi uyandırıyor. Milli takım ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkıyor ve her karşılaşma Özbekistan futbolunun yeni bir aşamasını temsil ediyor.

Cherchesov turnuvanın favorileri hakkında da görüşlerini bildirdi. Ona göre, Dünya Kupası başında hangi takımın en iyi futbolu sergileyeceğini önceden kesin olarak söylemek zor. Favoriler her zaman vardır ancak Dünya Kupası öyle bir turnuvadır ki, herhangi bir takım beklenmedik bir sonuç alabilir.

“Turnuva başında kimin en iyi futbolu sergileyeceğini söylemek zor. Favoriler her zaman olur ancak Dünya Kupası öyle bir turnuvadır ki, herhangi bir takım sürpriz yapabilir,” dedi uzman.

Bu düşünce Dünya Kupası ruhunu çok iyi ifade ediyor. Büyük isimler, güçlü kadrolar ve bahis şirketlerinin tahminleri önemli olsa da, sahada her dakika yeni bir olay doğurabilir. Dünya Kupası tarihinde favorilerin erken aşamalarda elendiği, çaylakların ise tüm dünyayı şaşırttığı birçok durum yaşanmıştır.

İlginç olan şu ki, Cherchesov'a “2026 Dünya Kupası şampiyonu kim olur?” diye sorulduğunda, birçok kişinin beklediği İspanya, Fransa veya Arjantin isimlerini değil, Hollanda milli takımını seçti.

“Bana ‘2026 Dünya Kupası şampiyonu kim olur?’ diye sorduklarında, Hollanda diye cevap verdim. Bu cevabım bazılarını şaşırttı,” dedi.

Cherchesov, birçok kişinin favori olarak İspanya, Fransa veya Arjantin'i zikrettiğini, kendisinin ise diğerlerinden farklı bir görüş bildirmek istediği için Hollanda'yı seçtiğini söyledi.

“Çoğu kişi İspanya, Fransa veya Arjantin'i söylüyor. Ben ise diğerlerinden farklı olmak için Hollanda dedim. Konuya bu şekilde yaklaşıyorum,” diye ekledi Stanislav Cherchesov.

Hollanda futbol ekolü her zaman taktik kültür, teknik hazırlık ve yüksek seviyeli futbolcularla öne çıkmıştır. “Tülipler” tarihte birkaç kez Dünya Kupası finaline kadar yükselmiş ancak henüz şampiyonluk kupasını kazanamamıştır. Bu nedenle Cherchesov'un tahmini bir yandan beklenmedik, diğer yandan futbol mantığına aykırı değildir.

2026 Dünya Kupası'nda çok fazla entrika var. Format genişledi, yeni takımlar geldi, favoriler çok ve çaylaklar kendilerini göstermeye hazır. Özbekistan için ise bu turnuva tarihi bir öneme sahip. Fabio Cannavaro liderliğindeki milli takımımız, tüm dünyanın gözü önünde ilk kez Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak.

Cherchesov'un düşünceleri, Özbekistan milli takımına olan ilginin uluslararası futbol uzmanları arasında da olduğunu gösteriyor. Şimdi "beyaz kurtların" önünde tek bir görev var: Büyük sahnede kendilerini layıkıyla göstermek, rakipleri için kolay lokma olmadıklarını kanıtlamak ve taraftarlara gurur yaşatmak.