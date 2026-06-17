Kuzey Amerika'nın üç büyük ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, tüm dünyada gerçek bir futbol şöleni atmosferi sunuyor. Tarihte ilk kez 48 güçlü milli takımın katılımıyla düzenlenen bu küresel turnuvada tarihi çıkışını yapan Özbekistan milli takımı, 'K' grubunda yer alarak play-off bileti için Kolombiya, Portekiz ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcilerine karşı adeta bir ölüm kalım mücadelesine çıkacak. Yarın başlayacak olan Kolombiya ile oynanacak kritik ilk maç öncesinde, uluslararası alanda tanınmış ve deneyimli uzmanlar, temsilcilerimizin potansiyeli hakkında sıcak ve değerli görüşlerini paylaşmaya devam ediyor.

Koloskov: «Özbekistan'da güçlü bir futbol okulu ve zengin gelenekler var»

Rusya Futbol Birliği'nin onursal başkanı ve uluslararası futbol dünyasında büyük saygınlığa sahip uzman Vyacheslav Koloskov, milli takımımızın bu prestijli turnuvadaki katılımı ve potansiyeli hakkında konuşurken, ülke futboluna çok yüksek puan verdi. Uzman, Özbek futbolunun zengin bir tarihe ve oturmuş bir sisteme sahip olduğunu vurguladı.

«Eğer bugün Yeşil Burun Adaları, Avustralya veya Yeni Zelanda gibi milli takımlar Dünya Kupası'nın en üst sahnesinde rahatça top koşturabiliyorsa, zengin geleneklere sahip Özbekistan neden bu büyük forumda kendi seviyesini gösteremesin? Özbekistan'da sadece Asya'da değil, dünyada da adını duyurmuş olan Paxtakor gibi güçlü bir futbol akademisi ve okulu mevcut. Takım kadrosunda kendi okulunun birçok yetenekli mezununun yer alması sevindirici bir durum», diyerek ülkedeki sistematik gelişimi takdir etti onursal başkan.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla 2026 Dünya Kupası'nın tarihi formatı, temsilcilerimizin yer aldığı 'K' grubu üyeleri ve Vyacheslav Koloskov'un uzman görüşüyle yakından tanışabilirsiniz:

Turnuva Ev Sahipleri ve Formatı Özbekistan'ın Yer Aldığı 'K' Grubu Rakipleri Ülke Futbolunun Temel Avantajı Uzmanın Gelecek Maçlardan Beklediği Temel Umut ABD, Kanada ve Meksika



• Tarihte ilk kez 48 takım

• Milyonların odak noktasında • Kolombiya

• Portekiz

• Kongo DR Paxtakor gibi güçlü bir futbol okulu ve kendi yetişmiş oyuncularının çokluğu Özbekistan milli takımının play-off bileti için sonuna kadar mücadele edebilmesi

Baskısız Hedefe Doğru: Play-off Bileti Gerçekçi Bir Görev

Vyacheslav Koloskov sözlerine devam ederken, taraftarların ve futbolcuların gereksiz psikolojik baskıdan kurtarılması gerektiğini hatırlattı. Ona göre, ilk turnuvasında olan bir takımdan akılalmaz büyük sürprizler beklenmemeli, ancak kadro ve iç güç temsilcilerimizin yüksek hedefler koymasına tamamen olanak tanıyor.

Deneyimli yönetici, Özbek futbolunun bugünkü potansiyeline güvendiğini ve "Beyaz Kurtlar"ın grup aşamasındaki güçlü rakiplere karşı onurlu bir direnç göstererek bir sonraki aşama olan play-off biletini almak için sonuna kadar savaşabileceğine dair umudunu dile getirdi. Bunun da futbolcularımıza ek güç ve motivasyon sağlayacağı kesin.

Zamin spor yorumcularının görüşü: Rus futbolunun onursal başkanının bu sözleri, gençlerimize duyulan uluslararası saygının açık bir örneğidir. Kolombiya ve Portekiz gibi iddialı rakipler karşısında korkmadan, yerel okul geleneklerimize ve takım fedakarlığına güvenirsek, Eldor Shomurodov liderliğindeki takımımız play-off yolunda taraftarlarımıza unutulmaz ve mutlu anlar yaşatabilir. Gelecek tarihi maçta vatandaşlarımıza sadece zaferler dileriz!

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