Barcelona'nın İngiltere kampı beklenmedik sorunlarla karşılaştı

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık süreci ciddi bir plan değişikliğine uğradı. Katalan kulübü, İngiltere Championship temsilcisi Preston North End ile yapılması planlanan hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldı. Bu durum, yeni sezon öncesi taktiksel fikirlerini aşılamaya çalışan teknik heyetin planlarını tamamen altüst etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Diario SPORT gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İngiliz kulübü kadrosunda oluşan sakatlıklar nedeniyle sahaya tam kadro çıkamayacağını bildirdi. Stockport County ile oynanan hazırlık maçındaki fiziksel mücadeleli karşılaşmanın ardından Preston North End'in kadrosu daralmıştı. Yeni sezon yaklaşırken ana kadro futbolcularını riske atmak istemeyen İngiliz kulübü yönetimi, sahaya 21 yaş altı genç takımını sürmeyi teklif etti.

Ancak Barcelona yönetimi ve başantrenör bu teklifi reddetti. Hansi Flick, öğrencilerinin güçlü rakiplere ve deneyimli profesyonel futbolculara karşı sahada pişmesini istiyordu. Alman uzman yüksek tempolu dakikalar talep ettiği için, genç takıma karşı yapılacak mücadelenin takımın gereksinimlerini karşılamayacağı anlaşıldı. Bu nedenle, La Liga son şampiyonları maçı tamamen iptal ederek bunun yerine antrenman yapmaya karar verdiler.

Planlardaki değişiklik ve Birmingham maçı

Bu beklenmedik değişiklikler nedeniyle Barcelona'nın İngiltere kampını planlanan süreden daha erken tamamlayarak İspanya'ya dönmesi bekleniyor. Takım, İngiltere Futbol Federasyonu'nun ulusal merkezini üs olarak kullanıyordu, ancak Preston maçı iptal edildikten sonra teknik heyet son hazırlıkları kendi vatanında sürdürmeyi uygun buldu.

Hatırlatmak gerekir ki, bu zorluklardan önce Barcelona, Birmingham City takımına karşı mücadele etmişti. St. Andrew's Stadyumu'nda geçen karşılaşma 2:2'lik beraberlikle sona ermiş, penaltı serisinde ev sahibi ekip 3:2'lik skorla galip gelmişti. Bu maçta Hansi Flick yeni futbolculara şans vermiş ve takımın genel performansından memnun olduğunu dile getirmişti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında başantrenör şu vurguları yaptı: «Bence iyi oynadık, Birmingham güçlü bir takım ve genç bir kadroya sahibiz. Bazı durumlarda top kontrolünde ve hatlar arasında oynamada özgüven eksikliği yaşanmış olabilir. Ayrıca oyun kurulumunda bazı hatalar yaptık. Ancak genel olarak sonuçtan memnunum.»