Barcelona'nın İngiltere kampı beklenmedik sorunlarla karşılaştı

·91·Spor
Barcelona'nın İngiltere kampı beklenmedik sorunlarla karşılaştı

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık süreci ciddi bir plan değişikliğine uğradı. Katalan kulübü, İngiltere Championship temsilcisi Preston North End ile yapılması planlanan hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldı. Bu durum, yeni sezon öncesi taktiksel fikirlerini aşılamaya çalışan teknik heyetin planlarını tamamen altüst etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Diario SPORT gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İngiliz kulübü kadrosunda oluşan sakatlıklar nedeniyle sahaya tam kadro çıkamayacağını bildirdi. Stockport County ile oynanan hazırlık maçındaki fiziksel mücadeleli karşılaşmanın ardından Preston North End'in kadrosu daralmıştı. Yeni sezon yaklaşırken ana kadro futbolcularını riske atmak istemeyen İngiliz kulübü yönetimi, sahaya 21 yaş altı genç takımını sürmeyi teklif etti.

Ancak Barcelona yönetimi ve başantrenör bu teklifi reddetti. Hansi Flick, öğrencilerinin güçlü rakiplere ve deneyimli profesyonel futbolculara karşı sahada pişmesini istiyordu. Alman uzman yüksek tempolu dakikalar talep ettiği için, genç takıma karşı yapılacak mücadelenin takımın gereksinimlerini karşılamayacağı anlaşıldı. Bu nedenle, La Liga son şampiyonları maçı tamamen iptal ederek bunun yerine antrenman yapmaya karar verdiler.

Planlardaki değişiklik ve Birmingham maçı

Bu beklenmedik değişiklikler nedeniyle Barcelona'nın İngiltere kampını planlanan süreden daha erken tamamlayarak İspanya'ya dönmesi bekleniyor. Takım, İngiltere Futbol Federasyonu'nun ulusal merkezini üs olarak kullanıyordu, ancak Preston maçı iptal edildikten sonra teknik heyet son hazırlıkları kendi vatanında sürdürmeyi uygun buldu.

Hatırlatmak gerekir ki, bu zorluklardan önce Barcelona, Birmingham City takımına karşı mücadele etmişti. St. Andrew's Stadyumu'nda geçen karşılaşma 2:2'lik beraberlikle sona ermiş, penaltı serisinde ev sahibi ekip 3:2'lik skorla galip gelmişti. Bu maçta Hansi Flick yeni futbolculara şans vermiş ve takımın genel performansından memnun olduğunu dile getirmişti.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında başantrenör şu vurguları yaptı: «Bence iyi oynadık, Birmingham güçlü bir takım ve genç bir kadroya sahibiz. Bazı durumlarda top kontrolünde ve hatlar arasında oynamada özgüven eksikliği yaşanmış olabilir. Ayrıca oyun kurulumunda bazı hatalar yaptık. Ancak genel olarak sonuçtan memnunum.»

BarcelonaHansi FlickHazırlık MaçıLa LigaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyorChelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyorBugün, 02:11Neymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacakNeymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacakBugün, 01:58Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer ettiChelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer ettiBugün, 01:58Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladıBernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladıBugün, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyorMarcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyorBugün, 00:13RB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladıRB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladıDün, 23:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor