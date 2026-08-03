SJ-100 Uçağının Kapsamlı Testleri Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

Rusya'nın tamamen yerli bileşenlere sahip yeni nesil yolcu uçağı SJ-100'ün (Superjet-100) test süreçleri hızla devam ediyor. PJSC "Yakovlev" şirketinin Komsomolsk-na-Amure şubesi müdürü Yegor Popov'un belirttiğine göre, bu yıl Khabarovsk Krayı'nda söz konusu hava aracının hem yer hem de uçuş testlerini içeren tam döngüsünün başarıyla tamamlanması planlanıyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildiriliyor.

Ixbt.com yayınının aktardığına göre, ilk seri üretim SJ-100 halihazırda üretilmiş olup sertifikasyon testlerine dahil edilmiştir. Şu anda Komsomolsk-na-Amure'deki fabrikaya bir sonraki seri motor seti ulaşmakta ve bunlar yakın gelecekte ikinci test uçağına monte edilecektir.

İthal ikamesi ve yeni motorlar

Hatırlatmak gerekir ki, modernize edilmiş SJ-100 projesi tamamen ithal ikamesi programı çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Yeni yolcu uçağı, doğrudan Rusya'da üretilen modern PD-8 motorlarıyla donatılmış olup, bu teknolojik bağımsızlığın sağlanmasında önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

Khabarovsk Krayı Valisi Dmitriy Demeshin'in verilerine göre, ülkenin önde gelen havayolu şirketleri şimdiden bu tür 42 adet SJ-100 uçağının satın alımı için sözleşmeler imzaladı. Ayrıca, "Yakovlev" şirketinin bu hava araçlarını monte eden şubesinde farklı hazırlık aşamalarında bulunan 27 uçak daha yer almaktadır.

Teknik özellikler ve gelecek planları

SJ-100, 100 yolcu kapasiteli kısa menzilli dar gövdeli uçak sınıfına girmektedir. Ülke içindeki bölgesel uçuşların istikrarlı bir şekilde sağlanmasında ve eskiyen filo yenilenmesinde önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

Uzmanlar ve analistlerin tahminlerine göre, tam test aşamaları tamamlandıktan sonra tüm kriterleri karşılayan yerli bileşenli SJ-100 uçağının resmi sertifikasının 2027 yılının ilk çeyreğinde alınması planlanmaktadır.