Cristiano Ronaldo 50 Yaşına Kadar Futbol Oynayabilir: Teddy Sheringham'dan Beklenmedik Tahmin

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, fiziksel durumu ve profesyonelliğe olan yaklaşımıyla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Birçok futbolcunun 35 yaşından sonra kramponlarını asmayı düşündüğü bir dönemde, Portekizli yıldız daha uzun süre sahalarda top koşturmayı planlıyor. Eski Manchester United forveti Teddy Sheringham'a göre, Ronaldo'nun kapasitesi düşündüğümüzden çok daha yüksek. Goal.com haberi veriyor.

Goal.com'un haberine göre Sheringham, Cristiano Ronaldo'nun 50 yaşına kadar profesyonel düzeyde futbol oynayabileceğini tahmin ediyor. Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü forması giyen 41 yaşındaki forvetin, fiziksel hazırlık açısından genç futbolcularla yarışır durumda olması uzmanların dikkatini çekiyor.

Sonsuz Disiplin ve Fiziksel Formun Sırları

Teddy Sheringham, Ronaldo'nun uzun kariyerinin temel sebebi olarak son 15 yılda oluşturduğu kişisel antrenör ekibini ve katı disiplinini gösterdi. Bilindiği üzere forvet oyuncusu; kriyoterapi, özel diyetler ve aralıksız antrenmanlar ile vücudunu ideal durumda tutuyor. Bu da onun üst düzey rekabete dayanabilmesini sağlıyor.

"41 yaşındaki vücuduna bakarsanız, hala çok güçlü olduğunu görürsünüz. Her sabah kalkıp antrenmanlara gitmek bu yaşta zordur, ancak içindeki tutku sönmediği sürece oynamaya devam edecektir. Ronaldo'nun etrafında kendine has bir 'yenilmezlik' havası var ve bu ona daha uzun yıllar sahada olma imkanı tanıyor," diyor Sheringham.

Avrupa'ya Dönüş İhtimali ve Gelecek Planları

Ronaldo'nun fiziksel durumu mükemmel olsa da uzmanlar, onun Avrupa'nın güçlü liglerine dönmesine şüpheyle bakıyor. Sheringham, Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi kulüplerde iz bırakmış bir futbolcu için Avrupa sayfasının tamamen kapandığını vurguluyor. Jose Mourinho Real Madrid'e dönse bile, Ronaldo'nun oraya dönmesi mantıksız görünüyor.

Şu anda Cristiano Ronaldo tüm dikkatini, Portekiz milli takımı ile 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na vermiş durumda. Suudi Arabistan Ligi'nin seviyesi Avrupa kadar yüksek olmasa da, orada gol atmak ve maç pratiği yapmak forvetin formunu korumasına yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, Cristiano Ronaldo modern sporda yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlıyor. Eğer gerçekten 50 yaşına kadar sahalarda kalırsa, bunun futbol tarihindeki tamamen yeni ve eşsiz bir rekor olacağı şüphesizdir. Özbek futbolseverler de bu efsanenin her maçını büyük bir ilgiyle takip ediyor.