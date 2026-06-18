Roberto Martinez Eleştirilerin Odağında: Portekizli Teknik Adam Cristiano Ronaldo ile Dostluğunu Takım Menfaatinin Önüne mi Koydu?

Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası serüveni beklenmedik bir hayal kırıklığıyla başladı. Turnuvanın net favorilerinden biri olarak görülen Portekizliler, açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Ancak maç sonucundan ziyade, teknik direktör Roberto Martinez'in kararları ve Cristiano Ronaldo etrafındaki durum hararetli tartışmalara neden oluyor. Goal.com haber veriyor.

Karşılaşma boyunca 41 yaşındaki forvet Cristiano Ronaldo, en iyi formundan uzak olduğunu gösterdi. Buna rağmen Roberto Martinez, maç sonuna kadar kaptanını oyundan almaya cesaret edemedi. Goal.com'un haberine göre, futbol uzmanları ve eski oyuncular, teknik direktörü yıldız futbolcuyla ilişkilerini bozmamak adına takım menfaatlerini feda etmekle suçluyor.

Uzman Görüşleri: Teknik Direktör Görevini Yapmıyor mu?

İrlanda milli takımının eski oyuncusu Tony Cascarino, talkSPORT yayınında Martinez'in hamlelerini sert bir dille eleştirdi. Cascarino'ya göre Ronaldo, mevcut durumuyla takıma katkı sağlayamıyor. "Mümkün olduğunca nazik olmaya çalışıyorum ama Cristiano bugün sahada hiçbir şey yapamadı. Ne hızı kaldı ne de top mücadelesi için enerjisi. Martinez'in onu neden değiştirmediğine inanamıyorum. Teknik direktörün görevi, Ronaldo ile arkadaş kalmak değil, takımı galibiyete götürecek kararlar almaktır" dedi.

Ayrıca, Fransız futbol efsanesi Thierry Henry de Ronaldo'nun taktik disiplinine dikkat çekti. Henry'ye göre, forvetin kişisel rekorlarının peşinden koşması takım oyununa zarar veriyor. Özellikle maçın ikinci yarısında gelişen bir pozisyonda, Cristiano Ronaldo'nun hatalı hareketiyle Bruno Fernandes'in gol atmasını engellemesi uzmanlar tarafından özellikle not edildi. Arsenal'in eski yıldızı, "İnsanların şunu anlaması gerekiyor: Golü siz değil, takım atmalı" diye ekledi.

İstatistikler de Ronaldo'nun performansının beklentilerin altında kaldığını doğruluyor. Houston'da oynanan maçta rakip kaleye tek bir isabetli şut bile gönderemedi. Böylece büyük turnuvalardaki golsüz serisi 10 maça ulaştı. Her ne kadar Lionel Messi ile birlikte altı Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçmiş olsa da, bu başarı Portekiz'in FIFA sıralamasında çok daha aşağıda olan bir rakibi yenememesi gölgesinde kaldı.

Ronaldo ve Takımın Geleceği

Maç sonrası Cristiano Ronaldo, gazetecilere verdiği röportajda kendine has bir tarzla yanıt verdi. Portekiz milli takımının oyununda herhangi bir eksiklik olmadığını ve bunun futbolun bir parçası olduğunu söyledi. Kaptan, "Ne eksikti? Hiçbir şey. Bu futbol; kazanabilirdik de kaybedebilirdik de" dedi. Ancak bu sözler taraftarları ve analistleri tatmin etmedi.

Portekiz milli takımı için sıradaki maçlar belirleyici öneme sahip. Roberto Martinez artık ciddi bir seçimle karşı karşıya: Ya taktiksel görüşlerinde ısrar edip kadroyu yenileyecek ya da Ronaldo'nun prestijine güvenerek risk almaya devam edecek. Özbek futbolseverler için de bu durum oldukça ilgi çekici, çünkü Ronaldo'nun her adımı ülkemizde büyük bir merakla takip ediliyor.