Vyacheslav Erbes Özbekistan'ın Kolombiya'ya Karşı Aldığı Yenilgiyi Değerlendirdi

·2·Spor
Vyacheslav Erbes Özbekistan'ın Kolombiya'ya Karşı Aldığı Yenilgiyi Değerlendirdi

Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları, heyecanlı ve amansız mücadelelerle devam ediyor. Bu prestijli turnuvada ilk kez yer alan Özbekistan Milli Takımı, ilk turda Kolombiya karşısında sahaya çıkarak 1-3 mağlup oldu. Bu tarihi karşılaşmanın sonuçları hakkında yabancı uzmanlar ve tanınmış analizciler de görüşlerini aktif olarak paylaşıyor.

Özellikle, Kazakistan Milli Takımı'nın eski oyuncusu Vyacheslav Erbes, "Sports.kz" internet sitesine verdiği özel röportajda, temsilcilerimizin sergilediği oyun ve mağlubiyetin nedenleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Kazak eski futbolcunun açıklamalarını ve K grubunun 2. tur fikstürünü aşağıdaki analitik spor tablosundan inceleyebilirsiniz:

Uzman ve Statüsü

Özbekistan — Kolombiya (1:3) Maç Değerlendirmesi

Sıradaki 2. Tur Maçları (23 Haziran)

Vyacheslav Erbes


(Kazakistan Milli Takımı eski futbolcusu)

• Özbekistan, maçın neredeyse tamamında topun kontrolü olmadan oynamak zorunda kaldı.


• Dünya Kupası'nda tecrübe faktörü çok büyük bir rol oynar.

• Portekiz — Özbekistan



• Kolombiya — Kongo DR

"Dünya Kupası'nda oyun seviyesi tamamen farklıdır"

Vyacheslav Erbes, maçtaki taktik durumları analiz ederken, Güney Amerikalıların uluslararası arenadaki zengin tecrübesinin üstün geldiğini vurguladı:

"Dürüst olmak gerekirse, bu karşılaşmanın neredeyse tamamında Özbekistan Milli Takımı, rakip karşısında topsuz oynamak ve savunma yapmak zorunda kaldı. Bunu doğru anlamak gerekir, çünkü Dünya Kupası atmosferi ve oradaki oyun seviyesi tamamen farklı kriterlere sahiptir. Böyle büyük bir sahnede uluslararası tecrübe çok büyük önem taşır. Kolombiya Milli Takımı son Dünya Kupalarını kaçırmadı, birçok kez grup aşamalarını başarıyla geçip play-off aşamasına yükseldiler. Bu nedenle, bu kez alınan sonucu futbol dünyası için doğal bir durum olarak kabul etmek gerekir. Güney Amerikalılar, maçın başından sonuna kadar rakibi güçlü bir pres ve baskı altında tuttular ve nihayetinde hedeflerine ulaşarak galibiyeti aldılar".

Sırada ikinci tur var: Portekiz ile ciddi bir sınav

İlk turdaki başarısızlığa rağmen, temsilcilerimiz için turnuvadaki asıl mücadele şimdi başlıyor. Resmi fikstüre göre, K grubu 2. tur kapsamında Özbekistan Milli Takımı, bu yılın 23 Haziran tarihinde dünyanın devlerinden biri olan Portekiz Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer eşleşmesinde ise ilk turda 3 puan alan Kolombiya Milli Takımı, aynı gün Kongo Demokratik Cumhuriyeti temsilcileriyle güçlerini çarpıştıracak.

Zamin spor yorumcularının nihai sonucu:

Kazak uzmanın görüşleri, temsilcilerimize yerel medya ve uzmanlar tarafından yapılan tarafsız bir değerlendirmedir. Gerçekten de, Dünya Kupası'ndaki ilk maç, oyuncularımız için büyük bir ders ve devasa bir tecrübe okulu oldu. İlk heyecan geride kaldı; şimdi Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinin 23 Haziran'daki Portekiz maçında kalitelerini göstererek taraftarlarımıza gerçek bir futbol şöleni sunacaklarına inanıyoruz. İleri, Özbekistan!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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