Lionel Messi'nin ailesinden zor anlar: Futbolcu babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi ve ailesi, futbolcunun babası Jorge Messi ile ilgili durumla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Son zamanlarda medyada çıkan çeşitli söylentilere son vermek amacıyla yapılan bu açıklamada, Jorge Messi'nin sağlık sorunları olduğu doğrulandı. Bu bilgiyi Goal.com aktardı.

ESPN'in haberine göre Messi ailesi, Jorge'nin şu an doktor gözetiminde olduğunu ancak durumunun iyiye gittiğini bildirdi. Açıklamada aile üyeleri, bu kişisel meselenin medyada asılsız ve sorumsuzca yansıtılmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Söylentiler ve aile mahremiyeti

Messi ailesi, bazı yayınların duruma karşı hassasiyet ve saygı göstermemesini eleştirdi. Resmi açıklamada, "Jorge Messi şu anda tıbbi gözetim altında ve sağlık durumu iyileşme sürecinde. Bazı kişilerin ailevi ve kişisel bir meseleye karşı gösterdiği sorumsuzluk ve saygısızlıktan dolayı derin üzüntü duyduk" denildi.

Ayrıca açıklamada, yalnızca en yakın akrabaların kesin bilgiye sahip olduğu, ailenin resmi kanallarından gelmeyen her türlü haberin yalan olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Aile üyeleri, böylesine hassas bir dönemde insaniyet ve sükunetle hareket edilmesini, Jorge'nin ve yakınlarının huzurunun bozulmamasını rica etti.

Dünya Kupası'ndaki duygusal durum

Lionel Messi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'na oldukça yüksek bir moralle başladı. Arjantin milli takımının Cezayir'i 3-0 mağlup ettiği maçta kaptan hat-trick yaptı. Ancak, ilk golden sonra Messi'nin gözyaşlarını tutamaması birçok kişinin dikkatini çekmişti.

Futbolcu daha sonra bu gözyaşlarının futbolla ilgili olmayan kişisel zorlukların ve zor günlerin bir sonucu olduğunu açıkladı. Kendisine güç verdikleri için takım arkadaşlarına ve delegasyon üyelerine teşekkür etti. Şu anda Messi'nin babasıyla ilgili durumun, sahadaki duygularını doğrudan etkilediği netleşiyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu maçtaki üç gol Lionel Messi'ye Miroslav Klose'nin tarihi rekorunu kırma imkanı verdi. Arjantinli yıldız artık Dünya Kupaları tarihindeki 16. golle, turnir tarihinin en iyi golcüler listesinde zirvede ortak konumda bulunuyor.