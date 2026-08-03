Yunanistan'da yangın söndürme sırasında iki helikopter çarpıştı

·103·Dünya
Yunanistan'da yangın söndürme sırasında iki helikopter çarpıştı

Yunanistan'da büyük bir orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Korkunç olay sonucunda iki mürettebat hayatını kaybetti. Bu bilgi ülke itfaiye teşkilatı tarafından açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybedenlerden biri Yunanistan, diğeri ise Danimarka vatandaşıydı. İkinci helikopterin mürettebatında yer alan Yunanistan ve İngiltere vatandaşları ise kurtuldu. Şu anda kazanın nedenini belirlemek için soruşturma yürütülüyor.

Facia, Atina şehrinin kuzeybatısındaki Attika bölgesinde bulunan Psata bölgesinde meydana geldi. Bu bölgede çıkan büyük orman yangını 100'den fazla evi tahrip etti. Yangının hızlı yayılması nedeniyle Kefalonia turistik adasındaki birkaç yerleşim yeri de güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre, Beotia vilayetinde başlayıp daha sonra Attika'ya yayılan yangına, rüzgarın etkisiyle özel elektrik şebekesi kablolarından çıkan kıvılcımların neden olmuş olabileceği belirtiliyor. Kolluk kuvvetleri ihmal şüphesiyle iki Yunanistan vatandaşını gözaltına aldı, bir diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bazı durumlarda doğanın gücü ve elverişsiz hava koşullarının insan yeteneklerini aştığını vurgulayarak, yangınlarla mücadele için tüm güç ve araçların seferber edildiğini kaydetti.

Bununla birlikte, Avrupa'nın diğer ülkeleri de büyük çaplı doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Fransa'nın Var bölgesinde rüzgar yönünün değişmesi nedeniyle büyük bir orman yangını ulaşılması zor ormanlara yayıldı. Carcassonne şehri yakınlarında ise yanan bir otomobil nedeniyle yeni bir yangın çıktı. Olay nedeniyle otoyol geçici olarak kapatıldı, yakınlardaki bir hayvanat bahçesi ise tahliye edildi.

İspanya'nın orta kesiminde geçen hafta on binlerce hektarlık alanı kapsayan yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da, bazı bölgelerde alevler yeniden şiddetlendi. Ayrıca Avrupa'nın birçok ülkesi kuraklık ve su seviyesindeki keskin düşüşün sonuçlarını da yaşıyor. Macaristan'da Tuna Nehri'ndeki suyun rekor düzeyde azalması nedeniyle ülkedeki tek nükleer santral 40 yılı aşkın süredir ilk kez faaliyetini durdurdu. Sırbistan'da da Tuna Nehri'ndeki su seviyesi 1985 yılından bu yana en düşük seviyeye düşerek ülkenin en büyük hidroelektrik santralinin üretim kapasitesini önemli ölçüde azaltmasına neden oldu.

YunanistanAtinaKiryakos MiçotakisKefalonyaFransa
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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