José Mourinho, Rodri'nin Real Madrid'e katılmasını bekliyor

Spor basınında yer alan bilgilere göre, deneyimli teknik direktör José Mourinho, Manchester City orta sahası Rodri'yi Real Madrid kadrosuna katmayı çok istiyor ve yönetimden bu transferin hızlandırılmasını talep ediyor. Portekizli uzman, İspanyol futbolcuyu takımın hatlarını birbirine bağlayan temel bir 'sistem oyuncusu' olarak görüyor ve müzakerelerde aktif rol alıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son yıllarda Real Madrid'in oyun içindeki hatlar arası kopukluklar nedeniyle zorluklar yaşadığı sır değil. Mourinho'ya göre, tam olarak Rodri gibi bir oyuncu takımın tüm bölümlerinin uyum içinde çalışmasını sağlayabilir ve sahanın kaderini değiştirme potansiyeline sahip. Dünya Kupası'nda parlayan İspanyol yıldızın transferi kulüp için sadece sportif değil, aynı zamanda simgesel bir öneme de sahip.

Kadroda büyük çaplı değişiklikler ve planlanan transferler

Mourinho'nun teknik ekibi, takımdaki köklü reformları başarıyla tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni değişikliklerin kapsamı oldukça geniş ve tüm hatları kusursuz şekilde bağlayacak bir futbolcu gerektiriyor. Kaynaklara göre, bu kapsamlı yeniden yapılandırma sürecinde bir dizi tanınmış futbolcunun adı da anılıyor:

Marc Cucurella

Bernardo Silva

Denzel Dumfries

Ousmane Diomande

Carlos Espí

Valdebebas tesislerinde bu transfer bir zaman meselesi olarak değerlendiriliyordu. Ancak Florentino Pérez yeşil ışık yakana kadar Rodri'nin evrak durumu dondurulmuş halindeydi. Artık kulüp başkanının onay vermesiyle müzakereler hızlandı ve teknik direktör, planındaki futbolcuyu bir an önce görmek istiyor.

Mevcut aşamada takımdan ayrılacak oyuncuların geleceği, Mourinho yönetiminde şekillenecek nihai kadroyu belirleyen son parça olacak. Savunmadan oyun kurmayı en güçlü yönlerinden biri olarak gören Portekizli teknik adam için Rodri'nin gelmesi, taktiksel planların hayati bir parçasıdır.

İspanya millî takımıyla dünya şampiyonluğu unvanını kazanan Rodri'nin konumu, transfer değerini ve cazibesini daha da artırıyor. Mourinho tam da böyle lider bir futbolcu aracılığıyla Real Madrid'in oyununu yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.