Alejandro Garnacho'dan Aston Villa'daki ilk maçının ardından Chelsea'ye sert gönderme

Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, yeni takımındaki ilk maçının ardından eski kulübü Chelsea'ye yönelik sert bir açıklamada bulundu. Goal.com abonelerine aktardığına göre, yaz transfer döneminde kiralık olarak Aston Villa'ya katılan futbolcu, Londra'daki zorlu dönemin ardından nihayet futbol oynamaktan keyif aldığını gizlemedi. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Bu transferin tamamlanmasının ardından Aston Villa, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Cakarta'da Endonezya Yıldızları ile karşı karşıya geldi. Gelora Bung Karno Stadyumu'nda oynanan mücadele, Unai Emery'nin öğrenc地的 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu sol kanatta görev yaptı, ilk devrenin tamamında sahada kaldı ve devre arasında oyundan alındı.

Saha içindeki performans ve sosyal medyadaki göndermeler

Bu karşılaşmada Aston Villa adına Emi Buendia, Ross Barkley ve Brian Madjo skor tabelasına adını yazdıran isimler oldu. Ancak maçın ardından herkesin dikkatı Alejandro Garnacho'nun sosyal medya hesabına çevrildi. Kanat oyuncusu Instagram hikayesinde maçtan bir kare paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Yakında görüşürüz Bangkok. Üç ay sonra ilk 11'de çıktığım ilk maç. Futboldan yeniden keyif aldığım için mutluyum. Her gün yüzde bir. Teşekkürler Endonezya!"

Bu sözler, özellikle de futbolcunun futboldan yeniden keyif aldığını vurgulaması Londra kulübünün taraftarları arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Bilindiği üzere genç futbolcu Manchester United'dan 40 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer olmuş, ancak bu transfer beklenilen parlak sonucu vermemiş ve başkent kulübünde duraklama dönemine girmişti.

Unai Emery faktörü ve Şampiyonlar Ligi

Aston Villa ile yapılan anlaşma sezon sonuna kadar kiralık sözleşmeyi kapsıyor, ancak belirli maç sayısına ulaşıldığında 43 milyon sterlin karşılığında bonservisiyle alma zorunluluğu da bulunuyor. Futbolcu kulüp basın servisine verdiği röportajda neden özellikle Aston Villa'yı seçtiğinin sebeplerini açıkça dile getirdi.

"Avrupa kupalarında oynamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Kendime olan güvenimi yeniden kazanmak ve Manchester United'daki ilk yıllarımdaki seviyeme ulaşmak için uygun bir kulüp arıyordum" dedi. Garnacho, Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın en iyi fırsat olduğunu ve takımın bu sezon önemli sonuçlara imza atacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca teknik direktör Unai Emery'nin bizzat transferde büyük rol oynadığı ortaya çıktı. Arjantinli kanat oyuncusu, İspanyol çalıştırıcının kendisine özgüvenini geri kazandırdığı için Aston Villa seçeneğini tercih ettiğini itiraf etti. Deneyimli teknik adamın yönetiminde futbolcu kariyerini yeniden canlandırmaya çalışıyor.