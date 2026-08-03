Antoine Semenyo, Enzo Maresca'nın taktiklerinden memnun olduğunu dile getirdi

Manchester City kanat oyuncusu Antoine Semenyo, yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın taktik planından ve kendisine tanıdığı özgürlükten memnun olduğunu gizlemedi. Goal.com'un haberine göre, Gana milli takımının üyesi, İtalyan uzmanın hücum felsefesini "kulağa hoş gelen bir müzik" olarak nitelendirerek bu tarzın kendi güçlü yönlerine uyduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Pep Guardiola'nın ayrılışının ardından takımın başına geçen Enzo Maresca yönetemindeki ilk maç Hong Kong'da Inter kulübüne karşı gerçekleşti. Penaltı atışlarında mağlup olmalarına rağmen Manchester City, yeni teknik direktörün hayata geçirmeyi planladığı hücum niyetlerini açıkça gösterdi. Bu karşılaşmanın ilk yarısında forma giyen Antoine Semenyo, Divine Mukasa'nın gollerinden birinin asistini yaptı.

Kanat oyuncuları için yeni fırsatlar

Semenyo'ya göre Maresca'nın oyun tarzı, kanatlarda genişlik ve bire bir mücadelelerdeki beceriyi ön planda tutuyor. Daha önce Chelsea'de de benzer bir yaklaşım gözlemlediğini ve bunun kendi oyununa uygun olduğunu belirtti. Futbolcu, teknik direktörle özel görüşmeler gerçekleştirdiğini ve takttaki görevleri hakkında net talimatlar aldığını sözlerine ekledi.

"Enzo'nun fikirleri harika, Pep'inkine benzer yönleri de var. Onun isteği basit; kanatta kalmak, topu alıp fırsat yaratmak" diyor hücum oyuncusu. Yeni teknik direktör yönetiminde sahnede sık sık bire bir durumlarla karşılaşma fırsatı bulduğunu ve bundan keyif aldığını belirtti.

Geçen sezonki başarılar ve geleceğe yönelik planlar

Hatırlatılacağı üzere Antoine Semenyo, ocak ayında Bournemouth'tan 65 milyon sterlin karşılığında Manchester City kadrosuna katılmıştı. Etihad Stadium'daki ilk yarım sezonu kendisi için oldukça başarılı geçti. Kulüp ve milli takım formasıyla toplam 21 gol atmayı başardı; bunlar arasında FA Cup finalinde Chelsea kalesine attığı galibiyet golü de yer alıyor.

Futbolcu, eski hocası Pep Guardiola'nın gelişiminde önemli bir rol oynadığını kabul etti. Guardiola, gelecekte daha da güçlü bir futbolcu olacağını söyleyerek kendisine büyük yardımlarda bulundu. Semenyo ayrıca Premier Lig'deki kariyerinin parlamasına zemin hazırlayan Bournemouth kulübü yönetim teknik ekibine derin minnettarlığını dile getirdi.