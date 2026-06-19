Abbosbek Fayzullayev 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Rekora İmza Attı

·32·Spor
Abbosbek Fayzullayev 2026 Dünya Kupası'nda Tarihi Bir Rekora İmza Attı

Özbekistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Kolombiya'ya 1-3 mağlup olsa da, hücum oyuncumuz Abbosbek Fayzullayev elde ettiği eşsiz başarıyla dünya futbol tarihine geçti.

Yüzyılın rekoru: 167 santimetrelik gol

Opta Sports istatistik merkezinin uzmanlarına göre, maçta takımımızın tek golünü kaydeden Abbosbek Fayzullayev, 21. yüzyılda Dünya Kupaları'nda kafa golü atan en kısa futbolcu olarak tarihe geçti. Yetenekli futbolcunun boyu sadece 167 santimetre. Ayrıca, Özbekistan'ın Dünya Kupaları'ndaki ilk golünün sahibi oldu.

Kahramanların maç hakkındaki görüşleri

Abbosbek Fayzullayev:

«Sonuç bizim için çok üzücü oldu, halbuki en az bir puan alma şansımız vardı. İlk yarıdaki heyecanın ardından ikinci yarıda çok daha güvenli oynadık ancak kendi hatamızdan kaynaklanan ikinci gol bizi çok etkiledi. Stadyuma gelen ve bizi ekran başında takip eden tüm taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi tüm odağımız kalan iki maça çevrildi».

Dmitriy An (futbolcunun ilk antrenörü):

«Abbos gerçek bir tarih yazdı ve ülkemizin futboluna katkıda bulundu. Gol sezme yeteneği her zaman güçlüydü. Çocukluğundan beri boyu çok uzun olmasa da, elemelerde bile kafayla çok kritik goller atardı. Öğrencimle gurur duyuyorum», dedi uzman, Rusya'nın Championat yayın organına verdiği röportajda.

Fayzullayev'in Özbekistan milli takımındaki genel istatistikleri:

  • Çıktığı maç sayısı: 33

  • Attığı gol sayısı: 9

  • Asist sayısı: 2

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, grup aşaması kapsamında önlerinde duran iki kritik maçta durumu düzeltmek için mücadeleye devam edecekler.

Abbosbek FayzullayevÖzbekistan milli takımıKolombiyaOpta SportsChampionat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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