Tarihi transfer: Bayern, Olise için rekor ücret istiyor!

Futbol dünyasında gerçek bir transfer bombası patlamak üzere. İspanya'nın ünlü «Diario Sport» gazetesinin yayınladığı sansasyonel habere göre, Münih'in Bayern kulübü, Fransız yıldız Michael Olise'yi Real Madrid'e satmaya hazır, ancak bunun bedeli oldukça yüksek olacak.

Neymar'ın 9 yıllık rekoru tehlikede

Münih ekibi, Fransa milli takım oyuncusu için 222 milyon eurodan fazla bir ücret talep ediyor.

Tarihi gerçek: Eğer bu anlaşma Bayern'in istediği rakam üzerinden gerçekleşirse, futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Bu rekor, şimdiye kadar 2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye aynı tutarla (222 milyon euro) transfer olan Neymar'a aitti ve yaklaşık dokuz yıldır güncellenmemişti.

Sosyal medyadaki 'isyan'

Transfer söylentilerinin sadece boş olmadığını futbolcunun kendisi de ciddi şekilde hissettirdi. Michael Olise, kısa süre önce resmi Instagram sayfasından Bayern kulübüyle ilgili tüm fotoğraf, video ve paylaşımları tamamen sildi. Futbol dünyasında bu tür bir 'sanal veda' genellikle kulüpten ayrılmanın ilk sinyali olarak kabul edilir ve bu durum Madrid'e transfer konuşmalarını daha da alevlendirdi.

Olise'nin korkutucu istatistikleri

Bayern yönetiminin bu astronomik rakamı talep etmesi tesadüf değil. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun tamamlanan sezondaki performans verileri gerçekten korkutucu düzeydeydi:

Oynadığı maçlar: 52 maç (tüm turnuvalarda)

Attığı goller: 22 gol

Asistler: 31 asist

Mevcut sözleşmesi: 2029 yazına kadar

Tek bir sezonda toplam 53 gole doğrudan katkı sağlayan bir oyuncu için günümüz piyasasında böyle bir fiyat belirlenmesi mantıklı görünüyor. Real Madrid başkanı Florentino Perez'in bu tarihi ve rekor tutarı göze alıp almayacağını yakında göreceğiz.