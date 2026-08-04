Paxtakor'a 120 gol atan forvet geldi: Aymen Hussein imzayı attı

Paxtakor, sezonun kritik bölümü öncesinde hücum hattını Irak Millî Takımı'nın önde gelen golcülerinden biriyle güçlendirdi. 30 yaşındaki Aymen Hussein, Taşkent kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Büyük uluslararası deneyime sahip forvetin kısa süreli sözleşmesi, kulübün ondan hemen sonuç beklediğini gösteriyor. Aslanlar şampiyonluk mücadelesi verirken Hussein'in golleri sezonun kaderini belirleyen faktörlerden biri olabilir.

Sezon sonuna kadar geçerli sözleşme

Paxtakor basın servisine göre Aymen Hussein ile 2026 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandı.

Bu, uzun vadeli bir transfer değil. Taraflar başlangıçta sezonun kalan bölümünde birlikte çalışacak ve sonraki kararı oyuncunun sahadaki performansı ile takıma uyumuna göre verebilecek.

Hussein'in temel görevi net: Hücumdaki rekabeti artırmak ve kritik maçlarda gol atmak.

Kulübün resmî sitesindeki puan durumuna göre Paxtakor şampiyonluk yarışının üst sıralarında yer alıyor. Bu nedenle sezon ortasında hazır ve deneyimli bir santrforun kadroya katılması, kısa vadede sonuç almaya yönelik bir karar olarak değerlendirilebilir.

Irak Millî Takımı'nın liderlerinden biri

Aymen Hussein 22 Mart 1996'da doğdu. 190 santimetre boyundaki santrfor, son yıllarda Irak Millî Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

FIFA, 2026 Dünya Kupası play-off'u öncesinde Hussein'in millî takımda 32 gol attığını belirtmişti. Ardından Bolivya'ya karşı oynanan kritik play-off maçında ve Norveç karşısındaki Dünya Kupası karşılaşmasında da gol attı. Böylece kulübün, Hussein'in Irak Millî Takımı'ndaki gol sayısının 34'e ulaştığı yönündeki bilgisi mantıken doğrulanıyor.

Özellikle Bolivya karşısında attığı gol, Irak'ın 40 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na dönmesinde belirleyici rol oynadı. Reuters, onu 2026 Dünya Kupası'nda Irak hücumuna liderlik eden deneyimli bir forvet olarak tanımladı.

120 kulüp golü — Paxtakor ne kazandı?

Paxtakor'un paylaştığı bilgilere göre Aymen Hussein, kulüp şampiyonalarındaki maçlarda toplam 120 gol attı.

Kariyeri yalnızca Irak ligiyle sınırlı kalmadı. Forvet, farklı yıllarda şu ülkelerin liglerinde forma giydi:

Irak;

Katar;

Tunus;

Birleşik Arap Emirlikleri;

Fas

liglerinde forma giydi.

Hussein; Duhok, Al-Naft, Al-Shorta, Al-Quwa Al-Jawiya ve Al-Karma gibi Irak kulüplerinde oynadı. Yurt dışında ise CS Sfaxien, Umm Salal, Al-Markhiya, Al-Khor, Al-Wakrah, Al-Jazira ve Raja Casablanca formalarını giydi.

Bu kariyer coğrafyası, oyuncunun farklı liglerde, taktik anlayışlarda ve baskının yüksek olduğu ortamlarda deneyim kazandığını gösteriyor.

Hussein, Paxtakor'un oyununa ne katabilir?

Aymen Hussein, klasik bir santrforun özelliklerine sahip. Boyu ve mevkisi dikkate alındığında forvet, Paxtakor'a ceza sahasında hedef oyuncu, kanatlardan gelen ortalar için bir hedef ve duran toplarda ekstra tehdit sağlayabilir. Bu, oyuncunun fiziksel özellikleri ve pozisyonuna dayanan taktik bir değerlendirmedir.

Onun gelişiyle teknik heyetin önünde birkaç yeni seçenek oluşuyor:

Alan Beklenen etki Ceza sahası oyunu Savunmacılarla mücadele ve bitiricilik Hava topları Kanatlardan yapılan ortalarda tehdit Deneyim Kritik maçlarda baskıyı yönetmek Rotasyon Forvetler arasındaki rekabet Duran toplar Korner ve serbest vuruşlarda ekstra hedef

Bununla birlikte yeni lige uyum sağlama hızı belirleyici olacak. Süper Lig'de takımlar çoğu zaman merkezi kapatıyor ve lider kulüplere karşı savunma futbolunu tercih ediyor. Hussein'den, az sayıdaki fırsatı gole çevirmesi beklenecek.

Kadrodaki tanıdık ortam

Aymen Hussein, Paxtakor'da kendini tamamen yabancı bir ortamda hissetmeyebilir. Takımda Irak Millî Takımı oyuncuları Bashar Resan ve Zaid Tahseen de forma giyiyor. Kulübün resmî kadro sayfasında her iki futbolcu da yer alıyor.

Bu durum yeni forvetin:

takım arkadaşlarıyla iletişim kurmasına;

kulüpteki beklentileri anlamasına;

sahadaki kombinasyonlara uyum sağlamasına;

Taşkent'teki günlük hayata alışmasına

yardımcı olabilir.

Özellikle Bashar Resan ile millî takımdan gelen deneyim, hücumdaki karşılıklı anlayış sürecini hızlandırabilir.

Paxtakor bu transferi neden tam şimdi gerçekleştirdi?

Sezon ortasındaki transferlerde kulüpler genellikle uzun süre geliştirilmesi gereken bir oyuncu yerine, hemen sahaya çıkabilecek bir futbolcu arar.

Hussein'in yaşı, uluslararası deneyimi ve millî takımdaki konumu Paxtakor'un kararını açıklıyor. Büyük futbola uyum sağlamak için genç bir oyuncu gibi birkaç yıla ihtiyacı yok. Asıl soru, forvetin yeni takımına ve Süper Lig şartlarına ne kadar hızlı alışabileceği.

Kısa süreli sözleşme her iki taraf için de bir sınav niteliğinde:

Paxtakor, forvetin gerçek verimliliğini değerlendirecek;

Hussein yeni ligde kendini gösterme fırsatı bulacak;

başarılı bir iş birliği sözleşmenin uzatılmasının önünü açabilir.

Yeni transferden temel beklenti: gol

Aymen Hussein'in adı, millî takımdaki itibarı ve önceki liglerdeki performansı Paxtakor taraftarlarında büyük bir umut yaratıyor. Ancak futbolda bir transferin gerçek değeri geçmişteki rakamlarla değil, yeni kulübündeki performansıyla ölçülür.

Hussein'in sezon sonuna kadar fazla zamanı yok. Her maçta kendini göstermesi, takımın hücum sistemine hızla uyum sağlaması ve şampiyonluk yarışında kritik goller atması gerekiyor.

Paxtakor ise deneyimli forvet için risk alırken tek ve net bir hedef gözetiyor: sezonun en önemli bölümünde gol atabilecek bir oyuncuya sahip olmak.

Sizce Aymen Hussein sezon sonuna kadar Paxtakor formasıyla kaç gol atabilir? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!