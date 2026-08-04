Honor Band 11 Pro tanıtıldı: 26 günlük pil ömrü ve GPS

Çin’in tanınmış teknoloji markası Honor, onuncu neslin ardından gelen yeni nesil fitness bilekliklerini resmen tanıttı. Honor Band 11 ve Band 11 Pro modellerinden oluşan yeni seri, geliştirilmiş OLED ekranlar, genişletilmiş spor modları ve modern sağlık izleme özellikleri sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre yeni cihazlar, önceki nesle kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş pil ömrü ve modern tasarımıyla öne çıkıyor. Özellikle temel Honor Band 11 modeli, 60 Hz yenileme hızına ve 256×402 piksel çözünürlüğe sahip 1,57 inç OLED ekranla donatılmış. Ekran, 2.5D kavisli camın altında yer alıyor.

Teknik özellikler ve temel model

Temel modelin kasası güçlendirilmiş polimer malzemeden üretilmiş. Kalınlığı yalnızca 8,99 milimetre, ağırlığı ise 15,3 gram. Ayrıca cihaz, yüzmeye olanak tanıyan 5ATM su korumasına sahip; ancak dalış önerilmiyor.

Cihazdaki spor modu sayısı önceki 96’dan 113’e çıkarıldı. 250 mA·soat kapasiteli batarya ise önceki neslin 14 günlük pil ömrünü 18 güne yükseltiyor. Sağlık izleme sistemine kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini (SpO2), uykuyu ve stres düzeyini sürekli ölçme özellikleri eklendi.

Honor Band 11 Pro’nun avantajları

Serinin gelişmiş üyesi Honor Band 11 Pro, daha büyük 1,61 inç ekranla geliyor. Ekranın tipik parlaklığı 700 nit, tepe parlaklığı ise 2000 nit seviyesinde. Pro modelin kasası alüminyum alaşımından üretilmiş.

Silikon-karbon teknolojisine dayanan 400 mA·soat batarya, tek şarjla 26 güne kadar kullanım sunuyor. Temel özelliklere ek olarak Pro model, Bluetooth üzerinden arama yapmayı, NFC modülünü ve dahili GPS’i destekliyor.

Honor henüz bu yeni fitness bilekliklerinin uluslararası pazara çıkış tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen Çin pazarındaki fiyat-performans dengesi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.