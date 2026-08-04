Israel Madrimov WBO’da 2. sırada: Beş Özbek İlk 15’te

Özbekistan profesyonel boksunun temsilcileri, Dünya Boks Organizasyonu’nun temmuz sıralamasındaki yüksek konumlarını korudu. WBO’nun 28 Temmuz 2026 itibarıyla güncellediği listede beş vatandaşımız yer aldı.

En yüksek derece Israel Madrimov’a ait: 69,85 kilograma kadar olan süper orta sıklette ikinci sıradaki yerini korudu. Bu konum onu şampiyonluk maçına en yakın adaylar arasında tutuyor ancak kemer için mücadele hakkının otomatik olarak verildiği anlamına gelmiyor.

Madrimov’un önünde yalnızca bir boksör var

WBO sınıflandırmasında birinci orta sıklet, 154 pound veya 69,85 kilograma kadar olan bölümdür. Resmî sıralamada Xander Zayas birinci, Israel Madrimov ikinci, Bahrom Murtazaliyev ise üçüncü sırada bulunuyor. Bölümün WBO şampiyonu Jaron Ennis’tir.

Madrimov için ikinci sıra büyük bir fırsat anlamına geliyor. Organizasyon zorunlu adayı belirler veya bir numaralı boksör başka bir yolu seçerse, Özbek sporcu şampiyonluk maçına daha da yaklaşabilir.

Ancak WBO kurallarına göre sıralamanın ilk 15’inde yer almak, şampiyonluk maçına katılma hakkı sağlar; maç tarihi ve rakip ise organizasyonun ayrı kararı, promotörlerin anlaşması ve şampiyonun planlarına bağlıdır.

Sıklet adını netleştirmek önemli

İlk haberde Madrimov, “süper orta sıklet” temsilcisi olarak gösterildi. Oysa WBO’nun resmî sınıflandırmasında kendisi birinci orta sıklet — junior middleweight bölümünde sıralanıyor.

Süper orta sıklet ise 76,2 kilograma kadar olan farklı bir kategori ve bu bölümde Bektemir Meliqo‘ziyev mücadele ediyor.

Sıklet Sınır Özbek boksör Birinci orta sıklet 69,85 kg Israel Madrimov Süper orta sıklet 76,20 kg Bektemir Meliqo‘ziyev

Bu fark büyük önem taşıyor çünkü her iki bölümün şampiyonu, adayları ve şampiyonluk yolu ayrı şekilde şekilleniyor.

Aynı sıklette iki Özbek ilk sekizde

55,34 kilograma kadar olan junior featherweight bölümünde Özbekistan’ın aynı anda iki temsilcisi bulunuyor.

Muhammad Shexov sıralamanın 5. basamağında, eski dünya şampiyonu Murodjon Ahmadaliyev ise 8. sırada yer aldı. Bu sıklette WBO süper şampiyonluk kemeri Japon Naoya Inoue’ye ait.

Sıralamanın üst bölümü şöyle:

Karl James Martin Junto Nakatani Sam Goodman John Riel Casimero Muhammad Shexov Murodjon Ahmadaliyev

Shexov’u şampiyonluk maçından dört sıralama basamağı ayırıyor. Ahmadaliyev ise elit rakiplere karşı deneyimi sayesinde birkaç önemli galibiyetle yeniden üst sıralara çıkabilir.

Aynı bölümün ilk sekizinde iki Özbek boksörün bulunması gelecekte ilginç bir durum da yaratabilir. İkisi farklı yollarda yükselirse aynı şampiyonluk kemeri için rakibe dönüşebilir.

Meliqo‘ziyev 7. sıraya geriledi

Bektemir Meliqo‘ziyev süper orta sıklette 7. sırada yer aldı. Önceki ayın sunulan verilerine göre önceki sıralamada 6. basamaktaydı.

WBO’nun yeni listesinde Meliqo‘ziyev’in önünde şu boksörler bulunuyor:

Saul Alvarez;

Janibek Alimkhanuly;

Diego Pacheco;

Jakob Bank;

Kevin Lele Sadjo;

Jose Armando Resendiz.

Bu sıkletin mevcut WBO şampiyonu Britanyalı Hamzah Sheeraz’dır.

Bir basamak gerilemesi, Meliqo‘ziyev’in şampiyonluk yarışından çıktığı anlamına gelmiyor. Hâlâ ilk 10’da ve WBO kemeri için potansiyel adaylar arasında yer alıyor.

Ancak yedinci sıradan doğrudan şampiyonluk maçına çıkmak zor. Bunun için sıralamada üstte bulunan bir rakibe karşı büyük bir galibiyet veya organizasyon tarafından onaylanan bir eleme maçı büyük önem taşıyor.

Jalolov ağır sıklette 7. sıradaki yerini korudu

İki kez Olimpiyat şampiyonu olan Bakhodir Jalolov, WBO ağır sıklet sıralamasında 7. sıradaki yerini korudu.

Resmî sınıflandırmaya göre ağır sıklet, 91,17 kilogramın üzerindeki boksörler için geçerlidir. Profesyonel boksta bu bölüm “süper ağır sıklet” olarak değil, basitçe ağır sıklet — heavyweight olarak adlandırılır.

Jalolov’un üstünde şu isimler bulunuyor:

Moses Itauma Oleksandr Usyk Filip Hrgović Anthony Joshua Fabio Wardley Joseph Parker

yer alıyor.

WBO ağır sıklet şampiyonu ise Daniel Dubois’dır.

Jalolov’un çevresinde dünya boksunun en ünlü ağır sıkletlerinin bulunması, sıradaki rakibinin ne kadar önemli olacağını gösteriyor. Sıralamada üstte yer alan bir boksöre karşı kazanacağı galibiyet onu ilk beşe sokabilir ve şampiyonluk maçına yaklaştırabilir.

Özbeklerin WBO sıralaması

Boksör Sıklet Sıra WBO şampiyonu Israel Madrimov Birinci orta, 69,85 kg 2 Jaron Ennis Muhammad Shexov Junior featherweight, 55,34 kg 5 Naoya Inoue Bektemir Meliqo‘ziyev Süper orta, 76,20 kg 7 Hamzah Sheeraz Bakhodir Jalolov Ağır, 91,17 kg üzeri 7 Daniel Dubois Murodjon Ahmadaliyev Junior featherweight, 55,34 kg 8 Naoya Inoue

Resmî listede beş Özbek boksörün tamamı ilk 10’da yer aldı. Bunlardan biri ilk üçte, biri ilk beşte, diğer üçü ise ilk sekizde bulunuyor.

Şampiyonluk maçına en yakın isim kim?

Sıralama açısından en yüksek fırsata sahip isim Israel Madrimov. Birinci orta sıklette iki numaralı aday konumunda.

Ancak boksta yalnızca sıralama yeterli değil. Şampiyonluk maçına giden yolu şu faktörler de etkiliyor:

şampiyonun sıradaki unvan koruma planı;

bir numaralı adayın kararı;

zorunlu unvan koruma süresi;

promotörler arasındaki görüşmeler;

televizyon ve finans anlaşmaları;

boksörün aktifliği ve son sonuçları.

WBO, sıralamayı her ay galibiyet ve mağlubiyetler, rakiplerin seviyesi ve boksörün aktifliği temelinde yeniden değerlendiriyor. Bu nedenle maç yapmamak bile sporcunun konumunu etkileyebilir.

Beş boksör — beş farklı şampiyonluk yolu

Yeni sıralama, Özbekistan profesyonel boksunda yalnızca bir veya iki liderin değil, birçok sıklette dünya seviyesinde adayların bulunduğunu gösterdi.

Madrimov şampiyonluğa en yakın konumda. Shexov, Inoue’nin hüküm sürdüğü sıklette ilk beşte yer alıyor. Meliqo‘ziyev ve Jalolov büyük bir maçla hızla üst sıralara çıkma fırsatına sahip. Ahmadaliyev ise eski şampiyon olarak elit seviyeye dönmek için mücadele ediyor.

Artık temel mesele sıralamada yer almak değil, bu konumu şampiyonluk maçına dönüştürmek olacak. Bunun için her boksörün güçlü bir rakibe, aktif bir takvime ve doğru yürütülen görüşmelere ihtiyacı var.

Sizce bu beş boksörden hangisi ilk olarak WBO şampiyonluk maçına çıkacak? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal ağlarda sporseverlerle paylaşın!