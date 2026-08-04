Lexar, Çin Çiplerine Sahip DDR5 Belleğini Tanıttı

Tanınmış bellek üreticisi Lexar, iki adet 16 GB modülden oluşan ve toplam 32 GB kapasite sunan DDR5-7200 RAM kitini tanıttı. Ixbt.com'un yazdığına göre yaklaşık 590 dolar fiyatındaki bu ürün, modern teknoloji pazarı için nispeten uygun kabul ediliyor. Ürünün temel sırrı ise Çin'de üretilen bellek çiplerinin kullanılması. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çin Çipleri ve Teknik Özellikler

Lexar, açıklamasında yeni bellek kitinin Çin'de üretilen çiplere dayandığını açıkça belirtti, ancak belirli bir fabrikanın adını vermedi. Buna rağmen uzmanlara göre söz konusu şirket, yarı iletken pazarında hızla gelişen ve konumunu güçlendiren CXMT olabilir.

Sunulan RAM modülleri 38-48-48-86 zamanlamalarıyla çalışıyor. Çalışma voltajı 1,40 V olarak belirlenirken modern sistemlerle yüksek düzeyde uyumluluk sağlanıyor. Cihaz ayrıca en popüler teknolojilerden Intel XMP 3.0 ve AMD EXPO hız aşırtma profillerini tamamen destekliyor.

Tasarım ve Pazar Önemi

Yeni bellek kitinin teknik özelliklerinin yanı sıra dış görünümüne de özel önem verilmiş. Modüller, modern bilgisayar meraklıları arasında yoğun talep gören parlak ve şık aydınlatmaya sahip kaliteli soğutucularla donatılmış. Bu soğutucular aşırı ısınmayı önlüyor.

Bu ürünün piyasaya çıkması, bellek çipi üretiminde yeni bir rekabet ortamı oluşturuyor. Çin'de üretilen bileşenlerin küresel pazara girmesi ve kalite açısından lider markalarla rekabet edebilmesi, gelecekte yüksek performanslı bilgisayar parçalarının daha uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayabilir.