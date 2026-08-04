Mirjalol Qosimov, Nasaf karşısındaki yenilginin nedenini açıkladı

OKMK teknik direktörü Mirjalol Qosimov, Nasaf karşısında alınan 1-2'lik yenilgiyi takımının oyunuyla değil, iki belirleyici faktörle açıkladı: yaratılan fırsatlar değerlendirilemedi ve rakibe çok kolay goller hediye edildi.

Teknik direktöre göre Olmaliq ekibi pozisyonlarının yalnızca yüzde 10'unu gole çevirmiş olsaydı bile sahadan mağlup ayrılmazdı. Ancak Nasaf, az sayıdaki fırsatını maksimum verimle kullanarak üç önemli puanı Qarshi'ye götürdü.

“İki golü çok kolay yedik”

Superliga'nın 15. haftasındaki önemli karşılaşmalardan biri, 3 Ağustos'ta Olmaliq'te oynanacaktı.

Karşılaşmada Nasaf, Bobur Abduxoliqov ve Sharof Muhitdinov'un golleriyle iki farklı üstünlük yakaladı. OKMK adına Avazbek O‘lmasaliyev farkı bire indirse de ev sahibi ekip beraberliği kurtaramadı.

Maçın ardından Mirjalol Qosimov ilk olarak rakibini galibiyetinden dolayı tebrik etti. Ancak takımının iki golü son derece basit pozisyonlarda yemesinden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi.

“Gol atmakta zorlanıyoruz ancak iki golü çok kolay bir şekilde yedik. Maçı analiz etmemiz gerekiyor” dedi OKMK'nin teknik direktörü.

Qosimov'un sözlerindeki temel çelişki de burada ortaya çıkıyor: ev sahibi ekip gol pozisyonu yaratmak için büyük çaba harcadı, Nasaf ise rakibin hatalarını fazla zorlanmadan cezalandırdı.

“Yüzde 10'unu değerlendirseydik kaybetmezdik”

Basın toplantısında teknik direktöre, OKMK'nin son vuruşlardaki isabet eksikliği soruldu.

Qosimov buna oldukça net bir rakamla yanıt verdi:

“Yarattığımız pozisyonların yüzde 10'unu değerlendirmiş olsaydık, bence kaybetmezdik.”

Bu sözler, OKMK'nin maçtaki temel sorununu ortaya koyuyor. Takım hücumlar geliştirdi, rakip ceza sahasına kadar ulaştı ve taraftarları son ana kadar umutlandırdı. Ancak maçın kaderini pozisyonların sayısı değil, kaçının gole dönüştüğü belirledi.

Futbolda yüzde 10'luk oran şartlı bir ifade olsa da Qosimov, bununla takımının yenilgiyi hak etmeyecek kadar çok fırsat bulduğunu vurguladı.

Nasaf'ın beşli savunma düzeni sürpriz değildi

OKMK teknik heyeti rakibin taktik planını önceden tahmin etmişti. Nasaf önceki maçlarda dört savunmacıyla oynasa da Qosimov, kendi takımına karşı beş savunmacıyla sahaya çıkabileceğini hesaba katmıştı.

“Bize karşı beş savunmacıyla çıkmasını bekliyorduk. Buna göre hazırlık yaptık” dedi teknik direktör.

Dolayısıyla OKMK'nin yenilgisini rakibin sürpriz dizilişiyle açıklamak zor. Ev sahibi ekip, Nasaf'ın merkezi kalabalık tutmasını ve boş alanları hızlı kullanmasını bekliyordu.

Sorun planı bilmekte değil, planı sahada tam olarak uygulayamamakta ortaya çıktı:

Faktör OKMK'deki durum Rakibin dizilişi Önceden tahmin edilmişti Pozisyon üretme Yeterli düzeydeydi Fırsatları değerlendirme Verimlilik düşüktü Savunmadaki performans İki kolay gol yenildi İkinci yarı Baskı ve mücadele arttı

Yarım fırsat bile gole dönüştü

Qosimov, Nasaf'ı ülkenin en deneyimli ve kaliteli takımlarından biri olarak değerlendirdi. Ona göre rakibe çok fazla fırsat sunmak gerekmiyor; onlar yarım pozisyonu bile gole çevirebiliyor.

“Nasaf da iyi bir takım. İyi futbolcuları var. Onlara böyle fırsatlar verirseniz, yarım pozisyonu bile gole çevirebilirler.”

Bu görüş maçta pratikte de doğrulandı. Nasaf 8. dakikada ilk golü atarak oyunu kendisi için uygun bir senaryoya taşıdı. 61. dakikadaki ikinci gol ise OKMK'yi daha büyük risk alarak hücum etmeye zorladı.

Ev sahibi ekip 70. dakikada farkı bire indirdi ancak kalan sürede kurduğu baskı ikinci golü bulmaya yetmedi.

İkinci yarı OKMK teknik direktörünü umutlandırdı

Yenilgiye rağmen Qosimov, takımının oyununda olumlu yönler bulunduğunu belirtti. Özellikle futbolcuların son düdüğe kadar mücadele etmesi ve taraftarları son dakikalara dek maçın içinde tutması teknik direktörü memnun etti.

“Bizi mutlu eden bir taraf da var: oyun anlayışı görülüyor, sonuna kadar mücadele ediyoruz ve taraftarlar için oynuyoruz. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Kendilerine minnettarım.”

OKMK ikinci yarıda daha hücumcu bir oyun sergileyerek rakibi kendi ceza sahasına daha fazla yaklaştırmamayı başardı. Oyuncu değişiklikleriyle sahaya taze güçler sürüldü, kanatlardaki hareketlilik arttı ve gollerden biri geri alındı.

Ancak ilk yarıdaki hatalar, ikinci devredeki hareketlilikle tamamen telafi edilemedi.

Oyun var, puan yok

Qosimov'un “Her zaman iyi oynayarak kazanamazsınız” şeklindeki görüşü, bu maçın en kısa özeti olabilir.

Teknik direktör, önceki maçların ardından da futbolda iyi oyunun tek başına sonucu garanti etmediğini, basit hataların ise rakip tarafından cezalandırıldığını vurgulamıştı.

OKMK'de:

hücum niyeti vardı;

gol fırsatları yaratıldı;

ikinci yarıda karakter ortaya kondu;

taraftarlar son ana kadar umut etti.

Ancak bunların hiçbiri skor tabelasında tek başına puan getirmiyor. Nasaf verimlilikte üstün geldi ve rakibinin iki hatasından iki gol çıkardı.

Puan farkı bire indi

Bu sonuçla Nasaf puanını 24'e çıkararak 6. sıraya yükseldi. OKMK ise 25 puanla 4. sırada kaldı.

Böylece iki takım arasındaki fark yalnızca bir puana indi. Olmaliq ekibi kazanmış olsaydı Nasaf'ın dört puan önüne geçebilirdi. Bunun yerine deplasmandaki sonuç, Qarshi temsilcisini üst sıralar mücadelesine daha da yaklaştırdı.

Bu yenilgi OKMK için yalnızca üç puan kaybı değil, doğrudan rakibini kendisine yaklaştırmak anlamına da geliyor.

Qosimov'un önündeki temel görev

OKMK'nin önümüzdeki antrenmanlarında iki konuya öncelik verilmesi bekleniyor:

birincisi, çok sayıda hücumu isabetli şut ve golle sonuçlandırmak;

ikincisi, rakibe hazır fırsatlar sunan basit savunma hatalarını azaltmak.

Qosimov, takımının oyununda bir anlayış bulunduğunu söyledi. Şimdi bu anlayışın lig tablosunda puanlara dönüşmesi gerekiyor. Aksi takdirde iyi oyunun ardından gelen yenilgiler, OKMK'nin üst sıralar mücadelesinde pahalıya mal olabilir.

Sizce OKMK'nin yenilgisinde hangisi daha etkili oldu: hücumdaki beceriksizlik mi, yoksa savunmadaki basit hatalar mı? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ya da diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!