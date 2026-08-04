Ro‘ziqul Berdiyev geri dönüşü durdurdu: «Nasaf»ın gücü nerede?

«Nasaf», Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda OKMK’yi 2-1 mağlup ederek üst sıralar mücadelesinde kritik üç puan kazandı. Karşı ekibinin teknik direktörü Ro‘ziqul Berdiyev, galibiyetin ardından takımının Olmaliqlıların bir sonraki geri dönüşüne nasıl izin vermediğini açıkladı.

Ancak basın toplantısında maçın sonucundan daha önemli bir konu gündeme geldi: Geçen yılki kadrodan 10 futbolcu ayrıldı ve kulüp mali nedenlerle transfer piyasasında aktif değil. Buna rağmen Berdiyev, «Nasaf»ın en azından dereceye giren sıralar için mücadele edebilecek bir takım olduğunu düşünüyor.

OKMK’nin alışılmış geri dönüşü bu kez gerçekleşmedi

Olmaliq’teki karşılaşma «Nasaf» için iyi başladı. Bobur Abduxoliqov 8. dakikada skoru açarken, Sharof Muhitdinov 61. dakikada konuk ekibin üstünlüğünü iki gole çıkardı.

OKMK, 70. dakikada Avazbek O‘lmasaliyev’in golüyle maça yeniden ortak oldu. Bu pozisyonun ardından ev sahibi ekip büyük bir güçle ileri çıktı ve beraberlik için baskısını artırdı.

Ro‘ziqul Berdiyev, tam da bu dakikaları maçın en zor bölümü olarak değerlendirdi.

«Bugün OKMK’nin geri dönüş yapmasına izin vermedik. Bu onlar için artık bir alışkanlık hâline geldi ve sonuna kadar mücadele ediyorlar».

Teknik direktöre göre skor 2-1’e geldikten sonra baskıya dayanmak ve oyunu kontrol etmek «Nasaf»ın en önemli göreviydi; rakibin ikinci golü atmasına izin vermediler.

İnisiyatif rakipteydi, sonuç ise «Nasaf»ın oldu

Berdiyev, maç boyunca daha fazla inisiyatifin OKMK’de olduğunu kabul etti. Özellikle ikinci golden sonra Karşı ekibi hücumdaki etkinliğini azalttı ve asıl odağını skoru korumaya verdi.

«Maç boyunca inisiyatif OKMK’nin tarafında olmuş olabilir, ancak savunmada düzenli oynadık».

«Nasaf» bu maçta topa daha fazla sahip olmaya veya sürekli hücumlar geliştirmeye çalışmadı. Takım, rakibin boş alanlarından yararlanmayı, hızlı kontra ataklara çıkmayı ve savunmada sayısal üstünlük kurmayı hedefledi.

Bu plan ilk yarıda işe yaradı. «Nasaf» sadece erken bir gol atmakla kalmadı, birkaç tehlikeli kontra atak da geliştirdi.

İkinci yarıda ise durum değişti:

Maç bölümü «Nasaf»ın yaklaşımı İlk yarı Düzenli savunma ve hızlı kontra ataklar 61. dakikadan sonra İki farklı üstünlüğü korumak OKMK’nin golünden sonra Daha derinde savunma ve baskıya direnç Son dakikalar Skoru kontrol etmek

Berdiyev, skor 0-2 iken inisiyatifin tamamen rakibe bırakılmasından memnun olmadığını da gizlemedi. Ona göre böyle bir durum «Nasaf» için daha ağır sonuçlara yol açabilirdi.

Ne’matov galibiyetin gizli kahramanı oldu

«Nasaf»ın deplasman galibiyetinde kaleci Abduvohid Ne’matov’un katkısı özel önem taşıdı. Berdiyev, onun her iki yarıda da birkaç kritik pozisyonu önlediğini vurguladı.

«Ne’matov deneyimli bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi. İlk yarıda iki önemli pozisyonu, ikinci yarıda da birkaç fırsatı önledi».

OKMK’nin tek golünün atıldığı pozisyonda da Ne’matov ilk şutu kurtarmayı başardı. Ancak «Nasaf» savunmacıları Avazbek O‘lmasaliyev’i yeterince kontrol edemeyince ev sahibi ekibin oyuncusu dönen topu ağlara gönderdi.

Berdiyev’in sözlerinden anlaşıldığı üzere Ne’matov’un kurtarışları yalnızca skoru korumadı, aynı zamanda «Nasaf»ın taktik planını sürdürmesine de olanak sağladı.

Kaleci ilk dakikalarda gol yemiş olsaydı, Karşı ekibinin savunmaya değil, skoru eşitlemeye daha fazla enerji harcaması gerekecekti. Bu da maçın senaryosunu tamamen değiştirebilirdi.

Geçen yılki kadrodan 10 futbolcu ayrıldı

Basın toplantısının en dikkat çekici bölümü, «Nasaf»ın mali imkânları ve transfer politikasıyla ilgili soruya verilen yanıt oldu.

Ro‘ziqul Berdiyev, kulübün transfer piyasasında aktif olmamasının tesadüf olmadığını açıkça söyledi.

«Mali imkânlarımız çok iyi değil. Siz de görüyorsunuz, transfer döneminde aktif değiliz; bunun bir nedeni var».

Teknik direktörün açıklamasına göre geçen sezonki kadrodan 10 kaliteli futbolcu takımdan ayrıldı. Bu oyuncuların yerleri büyük ölçüde genç futbolcularla dolduruldu.

Bu durum teknik heyetin önüne iki görev koyuyor:

takımın sonuçlarını korumak;

genç futbolcuları kısa sürede ilk 11 seviyesine çıkarmak.

Berdiyev mayıs ayında da kadronun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamış ve ikinci devre öncesinde yeni futbolcular transfer edilmezse takımın yeniden zorluklarla karşılaşacağını söylemişti. O dönemde «Nasaf»ın üst düzey üç veya dört oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Mali kısıtlamalara rağmen futbolcular mücadele ediyor

Berdiyev için OKMK karşısında alınan galibiyetin değeri yalnızca lig tablosundaki üç puanla ölçülmüyor.

Ona göre imkânların sınırlı, kadronun ise önemli ölçüde değişmiş olduğu koşullarda futbolcuların sahada tüm güçlerini ortaya koyması özel bir takdiri hak ediyor.

«Buna rağmen çocuklar sahada tüm güçleriyle oynuyor. Bu yüzden iki kat daha mutluyuz».

Bu açıklama, «Nasaf»ın bu sezonki temel üstünlüğünü ortaya koyuyor. Takımın rakipleri kadar geniş bir yedek kulübesi veya büyük bir transfer bütçesi olmayabilir. Ancak düzenli savunma, takım disiplini ve sonuç için mücadele etme becerisi korunuyor.

OKMK karşısındaki maç bunun açık bir örneğiydi: Ev sahibi daha fazla hücum etti, ancak «Nasaf» kritik anlarda daha isabetli ve sabırlı oynadı.

Şampiyonluk değil, dereceye girmek gerçekçi hedef

Berdiyev, «Nasaf»ın şampiyonluk şansını abartmadı. «Paxtakor» ve «Neftchi»yi kadro ve genel potansiyel açısından diğer kulüplerden daha güçlü görüyor.

Ancak bu, «Nasaf»ın üst sıralar mücadelesinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor.

«En azından dereceye giren sıralar için mücadele edebiliriz. Bunun için imkânımız var».

Olmaliq’teki galibiyet bu hedefi daha gerçekçi hâle getirdi. «Nasaf», doğrudan rakibini deplasmanda mağlup ederek üst sıralarla arasındaki farkı azalttı.

En önemlisi ise takımın büyük baskı altındaki maçlarda da sonuç alabileceğini göstermesi oldu. Dereceye girme mücadelesinde tam da bu tür karşılaşmalar belirleyici önem taşır.

AFC Şampiyonlar Ligi 2 öncesi kadro güçlendirilmeli

«Nasaf»ı yerel şampiyonanın yanı sıra AFC Şampiyonlar Ligi 2’de mücadele de bekliyor. Uluslararası turnuvada yoğun fikstür, uzun deplasmanlar ve üst düzey rakipler nedeniyle geniş bir kadro gerekiyor.

Berdiyev bazı pozisyonlar için yeni futbolcularla görüşüldüğünü açıkladı. Teknik direktör, bu oyuncuların takıma pratik katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

«Nasaf» için transferde futbolcunun adı değil, şu özellikler önemli olacak:

takımın oyun sistemine hızlı uyum sağlamak;

birkaç farklı pozisyonda oynayabilmek;

yerel şampiyonada ve Asya müsabakasında aynı seviyede oynayabilmek;

genç kadroya deneyim katmak;

mali imkânlara uygun olmak.

Yeni oyuncular gelmezse ilk 11’deki futbolcuların yükü artabilir. Bu da sezonun kritik bölümünde sakatlık ve fiziksel yorgunluk riskini yükseltir.

Olmaliq’teki galibiyet sıradan üç puandan daha önemli

«Nasaf», OKMK’yi mağlup ederek aynı anda birkaç önemli sonuca ulaştı.

Takım güçlü rakibini deplasmanda yendi, iki farklı üstünlükten sonra gelen baskıya dayandı, OKMK’nin geri dönüşüne izin vermedi ve üst sıralar mücadelesine geri döndü.

Ancak galibiyetin en büyük anlamı başka yerde: Önemli ölçüde yenilenmiş ve mali imkânları sınırlı bir kadronun bile disiplin ve takım oyunu sayesinde büyük sonuçlara ulaşabileceğini gösterdi.

Şimdi temel soru şu: «Nasaf» bu zorlu ve disiplinli futbolu sezon boyunca koruyabilecek mi? Çünkü OKMK karşısındaki galibiyet dereceye giden yolu açtı, ancak bu yolda yerel şampiyonada ve Asya sahnesinde daha birçok sınav var.

Sizce «Nasaf» mevcut kadrosuyla Süper Lig’de ilk üçe girebilir mi? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram’da veya diğer sosyal medya platformlarında futbolseverlerle paylaşın!