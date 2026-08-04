Efsanevi GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı günümüz oyunlarında nasıl performans gösteriyor

PC Games Hardware yayınından uzmanlar, teknoloji dünyasında adeta efsaneye dönüşen NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ekran kartını modern oyunlarda test etti. GPU GP102 grafik çekirdeğinin 10. yıl dönümüne adanan kapsamlı test, bu modelin günümüzde hâlâ kısmen geçerliliğini koruduğunu ve en uzun süre hizmet veren cihazlardan biri olduğunu gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre test sırasında GTX 1080 Ti modelinin yanı sıra dönemin Titan X ve Titan Xp sürümleri de incelendi. Bilindiği üzere bu grafik çekirdekleri aynı mimariye dayanıyor; Titan Xp modeli ise daha geniş veri yolu, ek 1 GB bellek ve daha fazla CUDA çekirdeğiyle ayrışıyor. Uzmanlar bu eski nesil cihazların yeteneklerini 20 modern projede test etti.

Full HD sonuçları ve modern rekabet

Araştırmacılar, en popüler çözünürlük olan Full HD formatındaki sonuçlara odaklandı. Bu modda GeForce GTX 1080 Ti, standart Titan X ile neredeyse aynı hızı gösterirken Titan Xp iki kartın da yaklaşık %17 önünde yer aldı. En ilginç nokta ise 10 yıllık bu amiral gemisinin günümüzde orta sınıf Radeon RX 6600 ve GeForce RTX 3060 modelleri seviyesinde performans göstermesi.

Daha net ifade etmek gerekirse GTX 1080 Ti, Radeon RX 6600 modelini biraz geride bırakırken GeForce RTX 3060 kartının birkaç yüzde puanı gerisinde kalıyor. Test sonuçlarına göre kısa süre içinde tanıtılması beklenen yeni RX 9050 8GB modelinin de aynı seviyede konumlanacağı tahmin ediliyor. Yeni nesil RTX 5050 ise emektar karttan yaklaşık %15 daha hızlı çalışıyor.

Mutlak performans ve teknolojik sınırlamalar

Tüm oyunların en yüksek grafik ayarlarında test edildiği göz önüne alındığında, eski kartın bazı son derece zorlu projelerde zorlanması doğal. Örneğin bu yaşlı hızlandırıcı Alan Wake 2 oyununda 25 kare/sn değerini bile sağlayamadı. Buna rağmen Baldur's Gate 3 projesinde 60 kare/sn üzeri sonuç almak mümkünken Battlefield 6 oyununda da yaklaşık 50 kare/sn hıza ulaşılabildi.

GeForce GTX serisinin modern, yapay zekâ tabanlı DLSS teknolojisini desteklemediğini belirtmek gerekir. Ancak kullanıcılar FSR veya XeSS gibi alternatif ve daha eski ölçeklendirme yöntemlerinden yararlanabiliyor. Yeterli RAM kapasitesi ve sağlam mimarisi sayesinde GeForce GTX 1080 Ti, günümüzde en uzun ömürlü ve dayanıklı ekran kartlarından biri olma özelliğini koruyor.