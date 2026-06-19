Lamine Yamal: «Suudi Arabistan maçında takımıma yardımcı olmak istiyorum»

·21·Spor
Lamine Yamal: «Suudi Arabistan maçında takımıma yardımcı olmak istiyorum»

İspanya milli takımı ve Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nın 2. turunda yer alan Suudi Arabistan'a karşı oynanacak kritik maç öncesinde planlarını ve isteklerini paylaştı. İlk turdaki beklenmedik puan kaybının ardından genç kanat oyuncusu, sahaya çıkmaya ve «La Roja»nın ilk galibiyetini sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

«Sahada olmak istiyorum» — Genç yıldızın mücadele ruhu

Yamal, fiziksel durumunun henüz ideal olmadığını ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini bilse de, milli takımın favori konumunu geri kazanması için elinden geleni yapmaya hazır. Onun RTVE yayın organına verdiği demeç bu düşüncemizi kanıtlıyor:

«Henüz erken, buna gerek yok. Adaptasyon sürecindeyim, şu an tüm maçı oynayacak zaman değil ama teknik direktör ne kadar süre isterse o kadar oynayabilirim. Elbette Pazar günü kazanmamız gerekiyor çünkü favoriler arasındayız. Bu nedenle galibiyet şart. Sahada olmak istiyorum. 90 dakika oynayamayacağımı bilsem de takımıma yardımcı olmak istiyorum».

Lamine Yamal'ın Dünya Kupası 2026'daki durumu

Sakatlık sonrası iyileşme aşamasında olan futbolcunun turnuvadaki mevcut durumu şu şekildedir:

  • 1. tur katılımı: Kabo Verde ile oynanan maçın (0:0) 71. dakikasında yedek kulübesinden oyuna girmiş ve oyun temposuna ayak uydurmuştur.

  • Fiziksel durumu: Nisan ayındaki sakatlığın etkileri nedeniyle henüz tam 90 dakikalık fiziksel yüke hazır değil.

  • Pazar günkü görev: Suudi Arabistan savunmasını aşmak için takımın ihtiyaç duyduğu yaratıcılığı ve hızı sağlamak.

Sıradaki karşılaşmanın detayları

İspanya için Suudi Arabistan maçı, gruptan çıkma meselesini belirleyecek stratejik bir çarpışmaya dönüştü.

  • Karşılaşma: İspanya — Suudi Arabistan (Dünya Kupası 2026, «N» Grubu, 2. Tur)

  • Tarih: 21 Haziran, Pazar

  • Turnuva durumu: İlk turda Kabo Verde ile beraberlik yaşandığı için, İspanyolların bu kez sadece ve sadece 3 puana ihtiyacı var.

18 yaşındaki futbolcunun bu büyük isteğinin teknik ekip için ek bir avantaj olacağı kesin. Teknik direktör onu ilk dakikalardan itibaren riske atıp sahaya mı sürecek yoksa yine oyunu değiştiren bir «joker» olarak yedekte mi tutacak; bunu Pazar günü öğreneceğiz! Dünya Kupası'nın en sıcak günlerini bizimle takip edin.

Lamine YamalİspanyaBarcelonaSuudi ArabistanRTVE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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