ABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldi

·21·Spor
ABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldi

FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadelede ABD milli takımı, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada ABD'nin gollerini Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve Alex Freeman kaydetti.

İstatistiklere göre, ABD milli takımı maç boyunca üstünlük kurdu ve %63 topa sahip olma oranı yakaladı.

Ayrıca, ABD futbolcuları 8 şut çekerken, Avustralya'nın şut sayısı 5 olarak kaydedildi.

Bu sonucun ardından ABD milli takımı, iki maçta iki galibiyet alarak 6 puanla D Grubu'nda tek başına lider oldu.

Avustralya ise iki turun ardından 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer takımları olan Türkiye ve Paraguay'ın henüz puanı bulunmuyor.

ABD'nin bu galibiyeti, takımı Dünya Kupası play-off aşamasına çıkmak için daha da

AvustralyaABDTürkiyeParaguayAlex Freeman
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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