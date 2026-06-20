ABD, Avustralya'yı mağlup ederek grup liderliğine yükseldi
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FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki mücadelede ABD milli takımı, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada ABD'nin gollerini Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve Alex Freeman kaydetti.
İstatistiklere göre, ABD milli takımı maç boyunca üstünlük kurdu ve %63 topa sahip olma oranı yakaladı.
Ayrıca, ABD futbolcuları 8 şut çekerken, Avustralya'nın şut sayısı 5 olarak kaydedildi.
Bu sonucun ardından ABD milli takımı, iki maçta iki galibiyet alarak 6 puanla D Grubu'nda tek başına lider oldu.
Avustralya ise iki turun ardından 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Grubun diğer takımları olan Türkiye ve Paraguay'ın henüz puanı bulunmuyor.
ABD'nin bu galibiyeti, takımı Dünya Kupası play-off aşamasına çıkmak için daha da
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