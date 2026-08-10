Devid Raya’nın Farkı Ne? Uzman Görüşü

·53·Spor
Devid Raya’nın Farkı Ne? Uzman Görüşü

Arsenal kalecisi Devid Raya’nın oyun tarzı ve üst düzey güvenilir performansının nedenleri ortaya çıktı. Londra kulübünün eski kalecisi Graeme Stack, GOAL’a verdiği röportajda İspanyol file bekçisinin başlıca güçlü yönlerini ve sahadaki ayırt edici özelliklerini sıraladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Günümüzde Devid Raya, İngiltere Premier Lig’inin en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Mikel Arteta yönetiminde Emirates Stadium ekibinin güvenilir kalesine dönüşen Raya, kariyeri boyunca prestijli Altın Eldiven ödülünü üç kez kazanmayı başardı.

Sürekli Dikkat Ve Oyuna Odaklanma

Birçok kişi, üst düzey kulüplerde oynayan kalecilerin uzun süre oyunun dışında kaldıklarında konsantrasyonlarını kaybedebileceğini vurguluyor. Ancak GOAL’ın edindiği bilgilere göre Devid Raya bu sorunu kendine özgü bir şekilde çözüyor.

Graeme Stack’e göre Raya, sahadaki davranışları bakımından İngiltere Millî Takımı kalecisi Jordan Pickford’dan ayrılıyor. Pickford daha çok yüksek sesle oynayan ve duygularını dışa vuran kaleciler arasında yer alırken, 30 yaşındaki İspanyol kaleci işini sessiz ve etkili bir şekilde yapmayı tercih ediyor.

Sahadaki Hareketlerinin Analizi

Eski kalecinin belirttiğine göre Raya, maç boyunca bir saniye bile dikkatini kaybetmiyor ve sürekli hareket hâlinde kalıyor:

  • Top rakip ceza sahasının yakınında ya da orta sahada olsa bile Raya sürekli hareket ediyor.
  • Topun nereye gideceğini önceden sezip konumunu sürekli değiştiriyor.
  • Kaleci hiçbir zaman yalnızca kale çizgisinde durup gelişmeleri beklemiyor.
  • Daima öne doğru hareket ediyor, tehlikeyi zamanında sezip ortadan kaldırıyor.
Raya’nın bu özellikleri, Arsenal’in gelecekteki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Ekip, 2003-2004 sezonundaki “Invincibles” döneminden bu yana kazanamadığı yerel lig şampiyonluğunu yeniden elde etmenin yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nde tarihî bir zafer için de mücadele ediyor.

Devid RayaArsenalGraeme StackPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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