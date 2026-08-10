Google Play mağazasında ilk rakip uygulama kataloğu ortaya çıktı

·52·Teknoloji
Google Play mağazasında ilk rakip uygulama kataloğu ortaya çıktı

ABD’deki resmi Google Play uygulama mağazasında, mobil oyunlara odaklanan Aptoide adlı alternatif pazar yeri faaliyete geçti. Artık Android kullanıcıları, üçüncü taraf kaynaklara başvurmadan veya cihaz üreticinin önceden yüklediği hizmetlere ihtiyaç duymadan alternatif platformu doğrudan resmi mağaza üzerinden indirebiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor .

ixbt.com’un bildirdiğine göre bu değişiklikler, Google ile Epic Games arasındaki uzun süren hukuki anlaşmazlıkların sonucunda ortaya çıktı. 2024 yılında mahkeme, Google’ı Play Store platformunu diğer rakip uygulama mağazalarına açmaya zorlamıştı.

Taraflar sonraki temyiz ve görüşmeler sürecinde anlaşmaya varamayınca bu durum, alternatif uygulama kataloglarının doğrudan Google Play mağazasında yer almasının önünü açtı. Böylece mobil uygulama pazarında yeni bir rekabet dönemi başladı.

Alternatif mağazaların yayılma olanakları

Daha önce Android işletim sisteminde üçüncü taraf mağazaları yalnızca manuel olarak yüklemek veya Samsung akıllı telefonlarındaki Galaxy Store gibi belirli cihazlarla birlikte edinmek mümkündü. Yeni mekanizma, bu tür hizmetlere erişimi kullanıcılar için önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Şimdilik Aptoide yalnızca ABD’deki Google Play kullanıcılarına sunuluyor; ancak diğer ülkelerde manuel olarak yükleme seçeneği korunuyor. Bununla birlikte gelecekte burada başka büyük platformların da ortaya çıkması bekleniyor.

  • Epic Games Store
  • Amazon Appstore
  • Galaxy Store
Uzmanlara göre zamanla diğer popüler alternatif mağazalar da bu listeye eklenebilir. Google daha önce uluslararası ölçekte üçüncü taraf mağazaları kaydetme programını duyurmuştu, ancak süreç şu ana kadar ABD dışında tam olarak başlatılmadı.

Google PlayAptoideAndroidEpic GamesUygulama Mağazası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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